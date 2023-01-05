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Аналітики ISW вирахували, коли у Росії закінчаться іранські дрони

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Аналітики ISW вирахували, коли у Росії закінчаться іранські дрони
Дрони надходять до РФ із Ірану партіями по 200 і 300 одиниць
фото з відкритих джерел

Росія стає все більш залежною від іранських дронів

Російські окупанти все більше покладаються на безпілотники іранського виробництва у війні проти України та, ймовірно, значно виснажили свій поточний запас цих дронів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські сили збільшили темпи атак дронами на українську критичну інфраструктуру за останній місяць.

Повідомляється, що дрони надходять до РФ із Ірану партіями по 200 і 300 одиниць. Російський контракт з Іраном передбачає передачу 1750 безпілотників. Але коли РФ отримає чергову партію безпілотників іранського виробництва, наразі невідомо.

«Російські війська, ймовірно, стали залежати від використання безпілотників іранського виробництва, оскільки вони є дешевою альтернативою високоточним ракетам, запаси яких російські військові, ймовірно, значно вичерпали», – зазначає ISW.

Аналітики вважають, що Росія буде прагнути до подальшої двосторонньої співпраці з Іраном, щоб забезпечити більшу кількість систем високоточної зброї для використання в Україні. 

За даними джерела іранського державного ЗМІ, Іран незабаром отримає від Росії 24 винищувачі Су-35, ймовірно, в обмін на безпілотники і балістичні ракети іранського виробництва.

ISW прогнозує, що російські війська використають усі обіцяні 1750 іранських дронів в Україні до травня 2023 року, якщо вони запускатимуть їх тими ж темпами, що й у період з вересня по грудень 2022 року. Тому Росія прагнутиме забезпечити подальші угоди з Іраном щодо надання іранського виробництва. системи високоточної зброї, щоб посилити свою кампанію проти української критичної інфраструктури.

Аналітики вказують на те, що інформаційне агентство уряду Ісламської Республіки1 січня заявило, що Росія та Іран будують новий трансконтинентальний торговельний шлях, щоб обійти санкції та «іноземне втручання». «Російські та іранські офіційні особи, можливо, ведуть переговори щодо торговельного маршруту частково для підтримки більш послідовних поставок зброї між двома країнами», – вважає ISW.

Раніше в Ірані вкотре заявили про непричетність до постачання дронів Росії для атак по Україні. Також Тегеран пригрозив відповідальністю через нещодавню заяву української сторони про необхідність арештів постачальників та знищення виробництв.

Також Іран заперечує, що оборонною співпрацею з Росією фактично виступає однією зі сторін війни в Україні.

Аналітики ISW пояснили, чому Росія почала частіше використовувати «Шахеди».

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Теги: росія Іран війна Україна безпілотник

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