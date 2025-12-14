Головна Країна Суспільство
Суд у Запоріжжі виправдав чоловіка, якого звинуватили в ухиленні від мобілізації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Працівники ТЦК та поліції під час мобілізаційних заходів допустили низку порушень
фото з відкритих джерел

Вознесенівський районний суд Запоріжжя ухвалив виправдувальний вирок щодо офіцера запасу, який був обвинуваченим за ст. 336 КК України (ухилення від мобілізації). Як повідомляє «Главком», про це йдеться у матеріалі tsn.ua.

Суд дійшов висновку, що обвинувачення не довело провину поза розумним сумнівом через низку суттєвих порушень, допущених працівниками ТЦК та поліції під час мобілізаційних заходів.

У матеріалах суду вказано, що житель Запоріжжя у травні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Чоловік отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК для відправлення у військову частину, проте ухилився від мобілізації.

Обвинувачений свою провину не визнав, наполягаючи, що не ухилявся від призову, а вимагав дотримання закону.

Він пояснив, що його мобілізація розпочалася з конфлікту з поліцією 22 травня 2024 на Набережній магістралі, після чого він був примусово доправлений до ТЦК та СП, попри відсутність законних підстав. Обвинувачений заявив, що займається виготовленням багі для військових. Тож вважає, що більшу користь може принести, допомагаючи військовим, залишаючись у місті.

Під час проходження ВЛК у нього була незадовільна кардіограма, підвищений тиск та поганий зір, однак його не направили на додатковий огляд. Він наполягав, що не мав наміру уникати мобілізації за умови, що йому нормально б дали пройти ВЛК.

Йому відмовили у проханні відпустити додому, щоб зібрати речі, і утримували до відправлення, що він розцінив як незаконне затримання.

Суд підтвердив свідчення обвинуваченого, встановивши низку суттєвих процедурних порушень:

Суд підкреслив, що не було надано доказів наявності законних підстав для примусового доправлення чоловіка до ТЦК працівниками поліції.

Після вручення повістки на 23 травня 2024 року працівники ТЦК не відпустили його додому. Свідчення про те, що він «сам забажав залишитися», спростовані відеозаписами.

Заява про повторне проходження ВЛК через гіпертонічну хворобу та необхідність надати медичні документи залишилася без належного розгляду керівництвом ТЦК.

Прокурор не надав доказів прямого умислу на ухилення. Натомість, на відеозаписі зафіксовано, як чоловік зазначав, що не відмовляється від служби, а просить лише час на законну ВЛК.

На думку суду, обвинувачення не довело, що в діях підозрюваного є склад кримінального правопорушення (зокрема, спосіб та час ухилення), а до нього не було застосовано належної правової процедури призову. А тому чоловіка виправдали.

Нагадаємо, на Вінниччині суд визнав чоловіка, який мав бронювання, ухилянтом. Військовозобов'язаний був визнаний придатним до військової служби. Він отримав повістку та мав прибути до територіального центру комплектування для відправлення до військової частини, але не з’явився у визначений час. Йому інкримінували ст. 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

До слова, у Миколаївській області суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації, не з’явившись до територіального центру комплектування (ТЦК) після отримання бойової повістки. У результаті йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Теги: Запоріжжя прокурор документи мобілізація чоловік вирок

