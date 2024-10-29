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Удар по харківському Держпрому: кількість постраждалих збільшилась

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Удар по харківському Держпрому: кількість постраждалих збільшилась
Кількість постраждалих у Харкові зросла
Фото: скриншот з відео

Росіяни завдали удару по Харкову напередодні ввечері

Кількість постраждалих внаслідок удару по будівлі Держпрому у Харкові зросла до 9 осіб. Серед них поліцейський. Про це повідомили в Національній поліції.

У повідомленні зазначено, що серед постраждалих є поліцейський, який був на чергуванні.

«За попередніми даними, постраждали п’ятеро чоловіків і чотири жінки», – йдеться у повідомленні.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Харкову та Кривому Рогу та показав фото наслідків.

До слова, внаслідок ракетного удару по місту Кривий Ріг загинув чоловік. Кількість постраждалих зросла. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Теги: Кривий Ріг Володимир Зеленський Олександр Вілкул чоловік відео Харків ракетна атака

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