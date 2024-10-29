Кількість постраждалих у Кривому Розі після атаки РФ збільшилась: є загиблий

Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Внаслідок ракетного удару по місту Кривий Ріг загинув чоловік. Кількість постраждалих зросла. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він повідомив, що внаслідок атаки практично повністю зруйновано триповерховий житловий будинок, розташований серед багатоквартирної забудови.

Наразі відомо про 12 постраждалих – троє перебувають в операційній, двоє чоловіків мають дуже важкі поранення.

«На жаль, 39-річний чоловік, який отримав важку відкриту черепно-мозкову травму, помер у лікарні. Лікарі зробили все можливе», – зазначив Вілкул.

Також він додав, що навколо місця вибуху значно пошкоджені будинки, вибиті вікна та балкони.

Тривають аварійно-рятувальні роботи.

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Наслідки атаки Росії по Кривому Рогу Фото: ДСНС Дніпропетровщини

ДСНС уточнила, що через атаку було знищено близько 12 гаражів, а також сталося займання житлового будинку та господарських будівель на загальній площі 500 кв. м.

Нагадаємо, 28 жовтня росіяни атакували ракетами Кривий Ріг.

Також російські окупанти сьогодні, 28 жовтня, увечері запустили по Харкову авіабомби. Внаслідок обстрілу у Харкові пошкоджено історичний обрис – Будинок Державної промисловості.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Харкову та Кривому Рогу та показав фото наслідків