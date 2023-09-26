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НАБУ викрило схему заволодіння мільярдом гривень підприємства «Зоря» – «Машпроект»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
НАБУ викрило схему заволодіння мільярдом гривень підприємства «Зоря» – «Машпроект»
Отримані кошти переводили на рахунки підконтрольних колишнім керівникам держпідприємства іноземних компаній
фото: НАБУ

Зловмисники впродовж 2013-2018 років заволоділи понад 1,3 млрд грн

НАБУ і САП повідомили екскерівникам державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» та директору приватної компанії-нерезидента про підозру у заволодінні коштами підприємства на суму 1,32 млрд грн. Про це повідомило НАБУ.

За даними слідства, злочинну схему організували колишні керівники державного підприємства та директор приватної компанії-нерезидента. З цією компанією уклали агентські угоди: відповідно до них, нерезидент займається за кордоном пошуком покупців, які готові купувати продукцію держпідприємства.

За надання агентських послуг державне підприємство перерахувало упродовж 2013-2018 років на рахунки компанії понад 1,3 млрд грн. Такі послуги компанія-нерезидент надавала лише на папері, а «схема» була запроваджена лише для заволодіння коштами. З метою легалізації незаконно отриманих коштів їх переводили на рахунки підконтрольних колишнім керівникам держпідприємства іноземних компаній.

НАБУ викрило схему заволодіння мільярдом гривень підприємства «Зоря» – «Машпроект» фото 1
фото: НАБУ

У межах міжнародного співробітництва правоохоронці отримали матеріали, які підтвердили факт фіктивності послуг та допомогли відстежити відмивання частини незаконно отриманих коштів. 

Про підозру повідомили чотирьом колишнім керівникам державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» та директору приватної іноземної компанії.

Дії п’ятьох фігурантів кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Двом з них – екскерівнику підприємства та керівнику приватної структури – інкримінують ще ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Теги: злочин гроші послуги НАБУ

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