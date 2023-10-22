На залізничній колії в Києві загинула людина

На станції міської електрички Київ-Дніпровський загинула людина

Через смертельне травмування людини затримався рух електрички

На станції міської електрички Київ-Дніпровський сталося смертельне травмування людини на колії. Про це повідомляє Kyiv City Express.

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«Знову смертельне травмування людини на колії. Поїзд зі станції Київ-Дніпровський у напрямку Почайни затримується до завершення слідчих дій», – йдеться в повідомленні.

Для перевезення містян зі Святошина вирушив додатковий електропоїзд.

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Пасажирів просять бути уважними при переході залізничних колій.

Нагадаємо, на вокзальних комплексах та в поїздах Укрзалізниці розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.

Це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких – контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби. Маршали працюють не публічно. Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників.

Раніше повідомлялося, що в Бучі електропотяг збив 17-річну дівчину. Правоохоронці попередньо встановили, що потерпіла у невстановленому місці перебігала колії. Машиніст застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути не вдалося.