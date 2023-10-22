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У Детройті вбито голову ради синагоги

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Детройті вбито голову ради синагоги
Саманта Волл очолювала синагогу з 2022 року
фото: Detroit News

Жінці-рабин завдали численних ножових поранень

Голову ради синагоги Детройта Саманту Волл знайдено мертвою в суботу вранці з численними ножовими пораненнями. Про це пише CNN.

Поліцейських викликали в суботу вранці. Волл знайшли з численними ножовими пораненнями поблизу її будинку, від якого до її тіла йшов кровавий слід.

Поліція вважає, що злочин відбувся всередині будинку. Ведеться розслідування. Вбивця та його мотив ще не відомі.

Голова поліції Джеймс Вайт попросив спільноту про терпіння під час розслідування.

«Важливо не робити ніяких висновків, доки не будуть розглянуті всі наявні факти», – сказав він, додавши, що поліція планує оприлюднити додаткову інформацію щодо розслідування в неділю.

Зазначимо, Саманті Волл було 40 років. Вона очолювала синагогу з 2022 року. Також жінка брала участь у виборчих кампаніях та була радником деяких політиків-демократів.

Нагадаємо, один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».

Теги: злочин поліція розслідування

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