У Детройті вбито голову ради синагоги

Саманта Волл очолювала синагогу з 2022 року

Жінці-рабин завдали численних ножових поранень

Голову ради синагоги Детройта Саманту Волл знайдено мертвою в суботу вранці з численними ножовими пораненнями. Про це пише CNN.

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Поліцейських викликали в суботу вранці. Волл знайшли з численними ножовими пораненнями поблизу її будинку, від якого до її тіла йшов кровавий слід.

Поліція вважає, що злочин відбувся всередині будинку. Ведеться розслідування. Вбивця та його мотив ще не відомі.

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Голова поліції Джеймс Вайт попросив спільноту про терпіння під час розслідування.

«Важливо не робити ніяких висновків, доки не будуть розглянуті всі наявні факти», – сказав він, додавши, що поліція планує оприлюднити додаткову інформацію щодо розслідування в неділю.

Зазначимо, Саманті Волл було 40 років. Вона очолювала синагогу з 2022 року. Також жінка брала участь у виборчих кампаніях та була радником деяких політиків-демократів.

Нагадаємо, один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».