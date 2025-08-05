Генпрокурорка США ініціювала розслідування проти колишньої адміністрації Обами

Колишній високопоставлений чиновник міністерства юстиції засудив розслідування як «небезпечний політичний трюк»

Генеральний прокурор Пем Бонді доручила прокурорам міністерства юстиції розпочати розслідування великого журі щодо того, чи вчинили чиновники адміністрації Барака Обами федеральні злочини, оцінюючи вплив Росії на вибори 2016 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Директор Національної розвідки Тулсі Габбард заявила на пресконференції в Білому домі минулого місяця, що високопоставлені чиновники адміністрації Обами здійснили «зрадницьку змову» проти президента США Дональда Трампа. Вона додала, що надсилає кримінальні справи до міністерства юстиції.

Колишній високопоставлений чиновник міністерства юстиції засудив цей крок як «небезпечний політичний трюк». А колишній високопоставлений чиновник з питань національної безпеки зазначив, що численні попередні перевірки, в тому числі проведені республіканцями, не виявили таких злочинів.

«Для цього немає логічних, раціональних підстав», – сказав чиновник, який попросив не називати його імені.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму та ексдержсекретарку Гілларі Клінтон у «поширенні фейків» про втручання Росії у вибори 2016 року.

Барак Обама відреагував на заклики президента США притягнути його до кримінальної відповідальності. Він відкинув звинувачення свого наступника в тому, що намагався організувати «переворот» після перемоги Трампа на виборах 2016 року, «фабрикуючи» докази російського втручання.