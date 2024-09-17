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Київрада ініціює викуп земельних ділянок, які увійшли до заказника «Протасів яр»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київрада ініціює викуп земельних ділянок, які увійшли до заказника «Протасів яр»
Покриття витрат на викуп планується здійснити за рахунок надходжень до бюджету Києва від продажу та оренди земельних ділянок
фото: Володимир Бондаренко/Facebook

Київрада розпочала переговорний процес із власником земельних ділянок – ТОВ «Протасів яр»

Київська міська рада ініціює викуп земельних ділянок, які увійшли до заказника «Протасів яр» імені Романа Ратушного. Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко у Facebook.

За словами секретаря, відповідний проєкт рішення Київради вже зареєстрований за поданням Київського міського голови Віталія Кличка, та буде винесений на найближче пленарне засідання Київради спільно із проєктами рішень, які просила підтримати громада міста.

Київрада ініціює викуп земельних ділянок, які увійшли до заказника «Протасів яр» фото 1

«Раніше на вимогу громади Протасового яру (ГО «Захистимо Протасів Яр») Київрада розпочала переговорний процес із власником земельних ділянок – ТОВ «Протасів яр». Утім переговорний процес зайшов у глухий кут. Оскільки намагання власників використати земельні ділянки у Протасовому яру навіть під часткову забудову не сприймається ані громадою, ані міською владою. У той же час, земельна ділянка була продана ще 20 років тому, і власник, у разі її вилучення, має право на відповідне відшкодування. Питання викупу порушували представники громади Протасового яру, а учора його підтримав і власник земельних ділянок. Відтак ми очікуємо і припинення оскарження з боку ТОВ «Протасів яр» рішення про створення ландшафтного заказника імені Романа Ратушного», – наголосив  Бондаренко.

Як підкреслив заступник міського голови, покриття витрат на викуп планується здійснити за рахунок надходжень до бюджету Києва від продажу та оренди земельних ділянок. Ціну визначать за результатами проведення експертної оцінки та відповідних переговорів.

Нагадаємо, раніше громадська ініціатива «Захистимо Протасів Яр» повідомила, що 19 вересня на засіданні Київради має бути винесено на голосування два проєкти рішень, які спрямовані на збереження Протасового Яру як зеленої зони столиці. Про це повідомила громадська ініціатива «Захистимо Протасів Яр».

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного. 

У липні 2022  року Київрада схвалила рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр». Підтримали таке рішення 85 депутатів. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, створення заказника – це вшанування пам’яті активіста Романа Ратушного, який загинув на війні проти російських загарбників.

Теги: Київрада нерухомість громада

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