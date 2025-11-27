Лінія фронту станом на 27 листопада 2025. Зведення Генштабу

ЗСУ знищили бойову машину піхоти, дев’ять одиниць автомобільної техніки, шість безпілотних літальних апаратів, одиницю спеціальної техніки та два укриття окупантів на Покровському напрямку

Загарбники взавдали 25 авіаційних ударів, скинувши 78 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1727 дронів-камікадзе та здійснили 2 535 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

27 листопада станом на 22:00 відбулося 231 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили вісім штурмових дій окупантів. Також ворог завдав двох авіаударів, застосувавши шість керованих авіабомб, та здійснив 121 обстріл.

Противник шість разів атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.

На Куп'янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Петропавлівка, Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 29 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Новоєгорівка, Середнє, Новоселівка, Шандриголове, Торське та в бік Нового Миру, Глущенкового, Дружелюбівки, Ольгівки, Ставок, Дробишевого, Олександрівки. Наразі українські захисники відбивають атаки противника у дев’яти локаціях.

На Слов'янському напрямку

Ворог 13 разів намагався прорватися в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у напрямку Закітного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку

Відбулося три боєзіткнення у районі Часового Яру та в напрямку Бондарного, одне з яких досі триває.

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 27 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у напрямках Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Степанівки та у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр. Одне боєзіткнення в даний час триває.

На Покровському напрямку

Російські підрозділи 58 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 19 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Андріївка-Клевцове, Вербове, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку Олексіївки.

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупиняли 16 спроб ворога просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у напрямках населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе. Чотири атаки ворога досі тривають. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Тернувате та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку

Українські підрозділи зупинили сім ворожих атак на позиції наших військ у бік Новоандріївки, Степногірська, Приморського та в районі Кам’янського й Степового. Ще один бій триває.

На Придніпровському напрямку

Противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Придніпровському.

Нагадаємо, триває 1373-й день повномасштабної війни в Україні.