Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибухи банкоматів накрили Нідерланди: є постраждала
Банкомати підривають у житлових будинках
фото: ANP

Поліція розслідує серію атак і перевіряє можливий зв’язок між інцидентами

У Нідерландах протягом останнього тижня сталася серія підривів банкоматів, унаслідок одного з вибухів постраждала дівчина-підліток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання RTL Nieuws.

Інциденти сталися у ніч на 27 березня в Лопіку (провінція Утрехт) та в Амстердамі. «Минулої ночі кілька банкоматів знову стали цілями. Це банкомати, куди також можна вносити готівку. Під час одного з вибухів дівчинка-підліток отримала поранення від осколків скла», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Лопіку внаслідок вибуху пошкоджено не лише банкомат, а й житлові квартири над ним. Мешканців будинку евакуювали з міркувань безпеки. Постраждалу дівчину госпіталізували після поранень уламками скла.

Через кілька годин ще один вибух стався в районі Амстердама Ніу-Вест. У квартирах на верхніх поверхах вибило вікна. Наразі поліція не повідомляє, чи вдалося зловмисникам заволодіти грошима.

Правоохоронці не відкидають, що ці інциденти можуть бути пов’язані між собою. Триває розслідування. За даними місцевих медіа, останнім часом у країні фіксують хвилю підривів банкоматів. Зазвичай мішенню стають автомати з функцією внесення готівки, де можуть зберігатися значні суми.

Нагадаємо, що вранці 14 березня у столиці Нідерландів, Амстердамі, стався вибух, який пошкодив єврейську школу. Мер міста назвала це «навмисним нападом на єврейську громаду». Вибух стався поблизу школи в елітному житловому районі на півдні Амстердама. Він завдав лише незначної шкоди, повідомила мер Фемке Халсема. Поліція та пожежники швидко прибули на місце події.

Читайте також:

Теги: Нідерланди теракт вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Україну, вибух у Севастополі: головне за ніч 24 березня
Атака на Україну, вибух у Севастополі: головне за ніч 24 березня
24 березня, 05:41
СБУ затримала виконавця теракту в Бучі
СБУ розкрила, скільки заплатили виконавцю за теракт в Бучі
23 березня, 15:32
Росія атакувала Головне Управління СБУ у Львівській області
Росія атакувала Головне Управління СБУ у Львівській області
18 березня, 23:18
Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Затримано агентку РФ, яка готувала теракт у центрі Дніпра
18 березня, 13:53
Міністерство закордонних справ України вже поінформоване про ситуацію
В Індії затримали шістьох українців за підозрою у підготовці терактів
17 березня, 15:11
Після удару в районі об’єкта спостерігаються тривалі вибухи та пожежа
На Луганщині уражено склад боєприпасів: після удару почалася детонація (відео)
14 березня, 23:23
41-річний Айман Мохамад Газалі відвідав магазин феєрверків у районі Детройта 10 березня та провів там близько 45 хвилин
Напад на синагогу у Мічигані: підозрюваний витратив тисячі доларів на піротехніку
14 березня, 03:35
Наслідки вибуху гранати у хостелі у центрі Києва
Підрив гранати в хостелі у центрі Києва: нападнику загрожує 15 років в’язниці
3 березня, 11:09
У Москві стався вибух у багатоповерховому будинку, є постраждалі
У Москві стався вибух у багатоповерховому будинку, є постраждалі
28 лютого, 00:26

Соціум

Путін озвучив нові виправдання війни проти України
Путін озвучив нові виправдання війни проти України
Іранські хакери атакували директора ФБР: подробиці
Іранські хакери атакували директора ФБР: подробиці
ДТЕК запропонував союзникам модель захисту енергетики: подробиці
ДТЕК запропонував союзникам модель захисту енергетики: подробиці
Китайські судна не змогли пройти Ормузьку протоку: причина
Китайські судна не змогли пройти Ормузьку протоку: причина
Син Трампа допоміг посадити росіянина до в'язниці: деталі
Син Трампа допоміг посадити росіянина до в'язниці: деталі

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Сьогодні, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua