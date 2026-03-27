Вибухи банкоматів накрили Нідерланди: є постраждала

Поліція розслідує серію атак і перевіряє можливий зв’язок між інцидентами

У Нідерландах протягом останнього тижня сталася серія підривів банкоматів, унаслідок одного з вибухів постраждала дівчина-підліток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання RTL Nieuws.

Інциденти сталися у ніч на 27 березня в Лопіку (провінція Утрехт) та в Амстердамі. «Минулої ночі кілька банкоматів знову стали цілями. Це банкомати, куди також можна вносити готівку. Під час одного з вибухів дівчинка-підліток отримала поранення від осколків скла», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Лопіку внаслідок вибуху пошкоджено не лише банкомат, а й житлові квартири над ним. Мешканців будинку евакуювали з міркувань безпеки. Постраждалу дівчину госпіталізували після поранень уламками скла.

Через кілька годин ще один вибух стався в районі Амстердама Ніу-Вест. У квартирах на верхніх поверхах вибило вікна. Наразі поліція не повідомляє, чи вдалося зловмисникам заволодіти грошима.

Правоохоронці не відкидають, що ці інциденти можуть бути пов’язані між собою. Триває розслідування. За даними місцевих медіа, останнім часом у країні фіксують хвилю підривів банкоматів. Зазвичай мішенню стають автомати з функцією внесення готівки, де можуть зберігатися значні суми.

Нагадаємо, що вранці 14 березня у столиці Нідерландів, Амстердамі, стався вибух, який пошкодив єврейську школу. Мер міста назвала це «навмисним нападом на єврейську громаду». Вибух стався поблизу школи в елітному житловому районі на півдні Амстердама. Він завдав лише незначної шкоди, повідомила мер Фемке Халсема. Поліція та пожежники швидко прибули на місце події.