Співробітник Херсонської ОВА потрапив в смертельну ДТП

За попередніми даними, перебував заступник голови Херсонської ОВА наїхав на велосипедиста. Чоловік не вижив

На Херсонщині 26 лютого сталася смертельна ДТП за участю співробітника Херсонської ОВА. Поліція оприлюднила подробиці інциденту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Херсонської області.

Зазначається, що аварія сталася близько 18:00 у селі Посад-Покровське. Внаслідок ДТП загинув 50-річний велосипедист.

За попередніми даними, за кермом автомобіля Renault Megan перебував заступник голови Херсонської ОВА. Рухаючись трасою М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ», він здійснив наїзд на велосипедиста, який виїхав із другорядної дороги та перетинав проїжджу частину.

«В результаті пригоди керманич двоколісного транспортного засобу отримав травми, не сумісні із життям. На місці ДТП працюють слідчі обласного главку поліції. Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик», – йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Раніше у Києві легковик на переході збив чоловіка, який перетинав дорогу на зелений сигнал світлофора, після чого намагався втекти з місця ДТП. Порушником виявився іноземець, який сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що подія відбулася в суботу у Шевченківському районі Києва. Потерпілого госпіталізували до лікарні, наразі його життю нічого не загрожує. Натомість винуватцю автопригоди загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримано керманича Hyundai, який вчора врізався у маршрутний автобус та травмував свою пасажирку. Попередньо встановлено, що 30-річний водій легковика, перебуваючи напідпитку (1,39 проміле), не впорався з керуванням та спочатку зіткнувся з автобусом, який порожнім стояв на зупинці, а потім з автопідйомником Iveco, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждала 28-річна пасажирка Hyundai – її з переломом руки госпіталізували до медичного закладу.