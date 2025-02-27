Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Співробітник Херсонської ОВА потрапив в смертельну ДТП

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Співробітник Херсонської ОВА потрапив в смертельну ДТП
Співробітник Херсонської ОВА здійснив наїзд на велосипедиста
фото: Вечірній Київ

За попередніми даними, перебував заступник голови Херсонської ОВА наїхав на велосипедиста. Чоловік не вижив

На Херсонщині 26 лютого сталася смертельна ДТП за участю співробітника Херсонської ОВА. Поліція оприлюднила подробиці інциденту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Херсонської області.

Зазначається, що аварія сталася близько 18:00 у селі Посад-Покровське. Внаслідок ДТП загинув 50-річний велосипедист.

За попередніми даними, за кермом автомобіля Renault Megan перебував заступник голови Херсонської ОВА. Рухаючись трасою М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ», він здійснив наїзд на велосипедиста, який виїхав із другорядної дороги та перетинав проїжджу частину.

«В результаті пригоди керманич двоколісного транспортного засобу отримав травми, не сумісні із життям. На місці ДТП працюють слідчі обласного главку поліції. Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик», – йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Раніше у Києві легковик на переході збив чоловіка, який перетинав дорогу на зелений сигнал світлофора, після чого намагався втекти з місця ДТП. Порушником виявився іноземець, який сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що подія відбулася в суботу у Шевченківському районі Києва. Потерпілого госпіталізували до лікарні, наразі його життю нічого не загрожує. Натомість винуватцю автопригоди загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримано керманича Hyundai, який вчора врізався у маршрутний автобус та травмував свою пасажирку. Попередньо встановлено, що 30-річний водій легковика, перебуваючи напідпитку (1,39 проміле), не впорався з керуванням та спочатку зіткнувся з автобусом, який порожнім стояв на зупинці, а потім з автопідйомником Iveco, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждала 28-річна пасажирка Hyundai – її з переломом руки госпіталізували до медичного закладу.

Читайте також:

Теги: дороги водій автомобіль аварія поліція велосипедист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«28-29 січня на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека», ‒ зазначили у ДСНС
Небезпека снігових лавин. Рятувальники звернулися до мешканців двох областей
28 сiчня, 16:07
Внаслідок ДТП травми отримали двоє 19-річних пасажирів п'яного водія
Нічна ДТП у Києві. П'яний водій протаранив сім автівок та травмував своїх пасажирів
29 сiчня, 14:59
У червні 2024 року слідчі оголосили службовцю про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки
За розтрату 2,8 млн грн перед судом постане чиновник КМДА: у чому його звинувачують
11 лютого, 12:13
Евакуйовані розповіли журналістам про удар по інтернату в Суджі. Кажуть, що в той момент уже готувалися до сну
«Ми любимо нашого президента». Росіяни, яких евакуювали в Україну, розповіли про удар по інтернату в Суджі
12 лютого, 18:44
На річці поруч з міським парком під лід провалилися двоє підлітків
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
15 лютого, 02:48
Наслідки аварії на Житомирщині
На Житомирщині сталася ДТП, рух на трасі М-06 у напрямку Києва перекрито
15 лютого, 12:36
Правоохоронці нагадали, що підозрюваний також є обвинуваченим у кримінальному провадженні, пов’язаному з розкраданням бюджетних коштів на поставці клінкерної цегли під час будівництва колумбарної стіни
Закупівля граніту для Лісового кладовища. Справу ексдиректора ритуальної служби передано до суду
17 лютого, 14:19
42-річний місцевий житель загинув під потягом на залізничній станції «Немішаєве» у Київській області
На Київщині під колесами електропотяга загинув 42-річний чоловік
19 лютого, 08:27
Злочинні дії колишнього гендиректора держпідприємства викрили слідчі поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури
Завдав збитків на 18 млрд і втік за кордон. Ексголові «Оператора ГТС» повідомлено про підозру
21 лютого, 13:48

Події в Україні

Співробітник Херсонської ОВА потрапив в смертельну ДТП
Співробітник Херсонської ОВА потрапив в смертельну ДТП
В окупованій Авдіївці створено фільтраційний пункт у багатоповерхівці
В окупованій Авдіївці створено фільтраційний пункт у багатоповерхівці
Український військовий самотужки захопив у полон шістьох окупантів (відео)
Український військовий самотужки захопив у полон шістьох окупантів (відео)
Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025 року
Зеленський розповів, що ЗСУ вже майже звикли до Курської області
Зеленський розповів, що ЗСУ вже майже звикли до Курської області
Пʼятеро загиблих і 11 поранених. Росія атакувала Костянтинівку (оновлено)
Пʼятеро загиблих і 11 поранених. Росія атакувала Костянтинівку (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
21K
Чому Путін радісно закрутив хвостом перед Трампом
19K
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
9029
Будівництво фортифікацій доручено… працівниці суші-ресторану. Хто заробив на обороні Харкова
9014
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу

Новини

27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 лютого, 00:00

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua