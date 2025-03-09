Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Звільнений із КНУ через скандал професор Василенко хоче поновитися на роботі

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Звільнений із КНУ через скандал професор Василенко хоче поновитися на роботі
Професор КНУ потрапив у скандал через висловлювання про жінок
фото з відкритих джерел

Микита Василенко судитиметься з вишем, щоб наказ про його звільнення скасували

Колишній викладач Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микита Василенко судитиметься з вишем, щоб наказ про його звільнення скасували. Як інформує «Главком», про це свідчить список справ, призначених до розгляду в Шевченківському районному суді міста Києва.

Позивачем у справі є сам Василенко, а от відповідачем – КНУ.

Звільнений із КНУ через скандал професор Василенко хоче поновитися на роботі фото 1

З ухвали випливає, що в січні до суду надійшла позовна заява до вишу про визнання недійсним і скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі й стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Засідання відбудеться 10 березня о 10:00. 

Нагадаємо, що Микита Василенко, професор навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, батько журналістки Соні Кошкіної (справжнє ім'я Ксенія Василенко), зробив скандальну заяву щодо способів вирішення демографічної кризи в Україні. За його словами, цю проблему розв'яже... введення іноземних військових в країну.

«Уявляєте, як це одразу розв'яже демографічну проблему в Україні? Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок. Не пройшли випробування фронтом, а виховані на добрих європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких убиті на війні, або покалічені», – сказав Василенко в інтерв'ю російському виданню.

Згодом Студпарламент Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відмовився від співпраці з адміністрацією поки ті не звільнять професора Микиту Василенка. Причиною є його скандальні заяви.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що професора Микиту Василенка, який неетично висловився про українських жінок, повинні перевірити компетентні органи. Омбудсмен направив листи до Міністерства освіти і науки та Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Також ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров пообіцяв «вжити заходів» щодо професора Микити Василенка після чергового скандалу. 

Як відомо, професор Микита Василенко фігурує у скандалах не вперше. Раніше викладача звинувачували в сексизмі. Студенти Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка вимагали від уповноваженого Верховної Ради з прав людини звільнення викладача. Викладач отримав догану, проте про усунення з посади не йшлося.

Читайте також:

Теги: студенти наказ звільнення Володимир Бугров батько Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рівень безробіття в ІТ зріс до 5,7%, оскільки штучний інтелект відбирає частину завдань у працівників
Кількість безробітних IT-фахівців у США сягла рекорду – WSJ
11 лютого, 01:53
«Контракт 18-24» пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу, а решта – під час служби
Міноборони запустило формат добровільної служби для українців до 25 років. Які умови?
11 лютого, 20:58
Метінвест Політехніка та КПІ запускають спільні освітні програми для студентів
Метінвест Політехніка та КПІ запускають спільні освітні програми для студентів
17 лютого, 12:03
Росіяни руйнують Суджу авіаударами
Російське командування наказало стерти Суджу з лиця землі – ЗСУ
16 лютого, 21:46
«Метінвест Політехніка» став першим українським університетом, який приєднався до міжнародної програми Vision Zero
Український виш вперше навчатиме студентів «нульовому травматизму» на виробництві
25 лютого, 12:51
Гнатов обіймав посаду командувача Об’єднаних сил ЗСУ з червня 2024 року
Андрія Гнатова звільнено з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ
26 лютого, 20:25
США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні, навіть ту, що ще в дорозі
Відсутність військової допомоги США впливатиме на Україну роками – американський полковник
4 березня, 05:39
У Німеччині звільняють працівників поштової служби
Просили більшу зарплату: німецький поштовий гігант звільнить тисячі співробітників
6 березня, 16:08
Університет повинний компенсувати професору Йосипу Лосю гроші за 34 дні невикористаної щорічної відпустки
Професора Лося, звинуваченого у домаганнях, звільнено з університету Франка
6 березня, 13:51

Наука та освіта

Звільнений із КНУ через скандал професор Василенко хоче поновитися на роботі
Звільнений із КНУ через скандал професор Василенко хоче поновитися на роботі
Стартувала реєстрація на національний мультитест: покрокова інструкція
Стартувала реєстрація на національний мультитест: покрокова інструкція
Професора Лося, звинуваченого у домаганнях, звільнено з університету Франка
Професора Лося, звинуваченого у домаганнях, звільнено з університету Франка
Міносвіти пояснило, чи впливає «вчительська тисяча» на інші надбавки
Міносвіти пояснило, чи впливає «вчительська тисяча» на інші надбавки
Трамп обіцяє жорстоко карати навчальні заклади та студентів за протести
Трамп обіцяє жорстоко карати навчальні заклади та студентів за протести
«Метінвест» названо найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів
«Метінвест» названо найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 березня: ситуація на фронті
113K
Путін скликав нараду щодо Запорізької АЕС: сказав розбирати
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 березня 2025
42K
Росія готується до війни з НАТО – ISW
28K
ISW: Армія РФ руйнує мости, щоб перешкодити відступу українських військ з Курщини
12K
Рубіо та Маска зачепили слова Сікорського про Starlink для України

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:18
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
Вчора, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua