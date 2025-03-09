Звільнений із КНУ через скандал професор Василенко хоче поновитися на роботі

Професор КНУ потрапив у скандал через висловлювання про жінок

Микита Василенко судитиметься з вишем, щоб наказ про його звільнення скасували

Колишній викладач Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микита Василенко судитиметься з вишем, щоб наказ про його звільнення скасували. Як інформує «Главком», про це свідчить список справ, призначених до розгляду в Шевченківському районному суді міста Києва.

Позивачем у справі є сам Василенко, а от відповідачем – КНУ.

З ухвали випливає, що в січні до суду надійшла позовна заява до вишу про визнання недійсним і скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі й стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Засідання відбудеться 10 березня о 10:00.

Нагадаємо, що Микита Василенко, професор навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, батько журналістки Соні Кошкіної (справжнє ім'я Ксенія Василенко), зробив скандальну заяву щодо способів вирішення демографічної кризи в Україні. За його словами, цю проблему розв'яже... введення іноземних військових в країну.

«Уявляєте, як це одразу розв'яже демографічну проблему в Україні? Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок. Не пройшли випробування фронтом, а виховані на добрих європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких убиті на війні, або покалічені», – сказав Василенко в інтерв'ю російському виданню.

Згодом Студпарламент Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відмовився від співпраці з адміністрацією поки ті не звільнять професора Микиту Василенка. Причиною є його скандальні заяви.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що професора Микиту Василенка, який неетично висловився про українських жінок, повинні перевірити компетентні органи. Омбудсмен направив листи до Міністерства освіти і науки та Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Також ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров пообіцяв «вжити заходів» щодо професора Микити Василенка після чергового скандалу.

Як відомо, професор Микита Василенко фігурує у скандалах не вперше. Раніше викладача звинувачували в сексизмі. Студенти Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка вимагали від уповноваженого Верховної Ради з прав людини звільнення викладача. Викладач отримав догану, проте про усунення з посади не йшлося.