Поблизу Києва спалахнула масштабна лісова пожежа (фото)

До ліквідації вогню залучили рятувальників, лісників, Нацгвардію та добровольців Червоного Хреста

На Київщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі у Бучанському районі. Як повідомили у ДСНС, займання сталося сьогодні, 7 травня, поблизу села Тарасівщина, пише «Главком».

Через аномальну весняну спеку та сильні пориви вітру вогонь почав швидко поширюватися територією лісу та відкритої місцевості. За даними рятувальників, полум’я охопило близько 70 га лісової підстилки та ще 30 га відкритої території.

До ліквідації пожежі залучили підрозділи ДСНС, працівників Димерського лісництва, пожежні команди Національної гвардії, а також добровольців загону швидкого реагування Червоного Хреста.

У ДСНС повідомили, що о 18:30 пожежу вдалося локалізувати. Роботи з остаточної ліквідації осередків займання тривають.

Нагадаємо, рятувальникам спільно з лісівниками вдалося локалізувати дві потужні лісові пожежі у західних та північних регіонах України. Відкритого вогню наразі немає, триває ліквідація окремих осередків тління.