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Трагедія у київському метро: на одній із станцій загинув чоловік

Надія Карбунар
glavcom.ua
Трагедія у київському метро: на одній із станцій загинув чоловік
Трагедія трапилася на станції метро «Академмістечко»
фото з відкритих джерел

Остаточну причину смерті чоловіка буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи

У Києві на станції метро «Академмістечко» загинув чоловік. Про це повідомляють очевидці трагедії. Чоловік впав на колії з перону станції. Як розповіли сайту ТСН.ua в поліції Київського метрополітену, чоловіку намагалися реанімувати, але він помер.

«Чоловіку 1960 року народження стало зле на пероні станції метро «Академмістечко». За словами очевидців, у пасажира закотилися очі, він не втримався на ногах і впав на колії. Це помітив поліцейський», - розповіли  в поліції Київського метрополітену.

Трагедія у київському метро: на одній із станцій загинув чоловік фото 1

Працівниками станції було швидко знято напругу з колій.

«Чоловіка дістали на перон, він був без свідомості. Одразу розпочали реанімаційні дії, використовували дефібрилятор. На місце події достатньо швидко прибули медики. Але, на жаль, чоловіка врятувати не вдалося, він помер», – розповіли правоохоронці.

Рух поїздів на лінії не зупиняли, бо чоловік впав на колії до прибуття поїзда і його досить швидко підняли на перон станції.

Остаточну причину смерті чоловіка буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Раніше у Києві двоє чоловіків напали на військового та пограбували його. 

 

Теги: Київ чоловік метро

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