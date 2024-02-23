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У Києві двоє чоловіків вдарили цеглиною та обікрали військового

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві двоє чоловіків вдарили цеглиною та обікрали військового
Фігурантам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Нацполіція

Нападниками виявилось 44-річний харків’янин та 39-річний мешканець столиці

У Києві двоє чоловіків напали на військового та пограбували його. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Києві.

У п'ятницю, 23 лютого, до Шевченківського управління поліції звернувся військовослужбовець та повідомив про напад. 

Двоє чоловіків підбігли до нього заду та сильно вдарили цеглиною по голові, від чого він втратив свідомість. Коли потерпілий прийшов до тями то виявив, що у нього зник мобільний телефон, гаманець та золота каблучка.

Поліція визначила місцезнаходження нападників, затримала їх та встановила причетних осіб. Нападниками виявилось двоє чоловіків – 44-річний харків’янин і його 39-річний товариш, мешканець столиці.

Одного із фігурантів затримали неподалік місця події, його спільника – на лівому березі міста Києва.

Нападників затримано за статею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій.

 

У Києві двоє чоловіків вдарили цеглиною та обікрали військового фото 1
фото: Нацполіція
У Києві двоє чоловіків вдарили цеглиною та обікрали військового фото 2
фото: Нацполіція

Зараз вирішується питання щодо вибору підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше в центрі Києва невідомі напали з ножем на військовослужбовця, завдавши йому поранень грудної клітки

Теги: напад Київ злочин

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