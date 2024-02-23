У Києві двоє чоловіків вдарили цеглиною та обікрали військового

Фігурантам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Нападниками виявилось 44-річний харків’янин та 39-річний мешканець столиці

У Києві двоє чоловіків напали на військового та пограбували його. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Києві.

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У п'ятницю, 23 лютого, до Шевченківського управління поліції звернувся військовослужбовець та повідомив про напад.

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Двоє чоловіків підбігли до нього заду та сильно вдарили цеглиною по голові, від чого він втратив свідомість. Коли потерпілий прийшов до тями то виявив, що у нього зник мобільний телефон, гаманець та золота каблучка.

Поліція визначила місцезнаходження нападників, затримала їх та встановила причетних осіб. Нападниками виявилось двоє чоловіків – 44-річний харків’янин і його 39-річний товариш, мешканець столиці.

Одного із фігурантів затримали неподалік місця події, його спільника – на лівому березі міста Києва.

Нападників затримано за статею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій.

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фото: Нацполіція

фото: Нацполіція

Зараз вирішується питання щодо вибору підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше в центрі Києва невідомі напали з ножем на військовослужбовця, завдавши йому поранень грудної клітки