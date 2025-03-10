Скільки людей залишаються безвісти зниклими у Бородянці: цифри шокують

Під час бойових дій та окупації Бородянки загинула щонайменше 171 цивільна людина

Після звільнення Бородянки на Київщині були зниклими безвісти 73 цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Офісу генпрокурора, які публікує «Слідство.інфо».

Станом на 2025 рік статус безвісти зниклих все ще мають понад 60 людей – правоохоронцям наразі не вдалося ідентифікувати їх ні як живих, ні як загиблих.

«Після звільнення селища Бородянка вважалися зниклими безвісти 73 особи (з них станом на сьогодні 35 осіб встановлено або ідентифіковано серед загиблих). Звертаємо увагу, що ці дані не є остаточними, розслідування триває», – йдеться в повідомленні.

Під час бойових дій та окупації селища загинула щонайменше 171 цивільна людина.

Нагадаємо, 2 квітня 2022 року українські військові звільнили Київську область від російських загарбників. До цього селище Бородянка понад місяць перебувало під окупацією ворога.

Російські окупаційні війська майже повністю знищили Бородянку. Піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних.

У прокуратурі тоді зазначили, що найгірша ситуація щодо масових убивст, вчинених російськими військовими в Київській області – у Бородянці.