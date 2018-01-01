Тролейбуси маршрутів № 1 та № 12 змінять рух (схема)

Нововведення плануються з 10 лютого 2018 року

На численні звернення пасажирів, із метою поліпшення транспортного обслуговування мешканців Голосіївського району з 10 лютого вносяться зміни в рух тролейбусів маршрутів № 1 та № 12. Про це повідомили в КП «Київпастранс». Рух тролейбусів маршруту № 1 «Просп. Науки –



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Нововведення плануються з 10 лютого 2018 року

На численні звернення пасажирів, із метою поліпшення транспортного обслуговування мешканців Голосіївського району з 10 лютого вносяться зміни в рух тролейбусів маршрутів № 1 та № 12. Про це повідомили в КП «Київпастранс».

Рух тролейбусів маршруту № 1 «Просп. Науки – ст. м. «Либідська» буде організовано так: просп. Науки – б-р Дружби народів – вул. Велика Васильківська – Либідська площа – вул. Антоновича – б-р Дружби народів – просп. Валерія Лобановського – просп. Науки.

Рух тролейбусів маршруту № 12 «Ст. м. «Васильківська» – зал. вокзал «Центральний» – так: вул. Васильківська – вул. Михайла Максимовича – вул. Академіка Вільямса – вул. Юрія Смолича – вул. Маршала Якубовського – вул. Василя Касіяна – просп. Академіка Глушкова – просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Саперно-Слобідська – просп. Науки – б-р Дружби Народів – вул. Велика Васильківська – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Саксаганського – вул. Симона Петлюри – Вокзальна площа – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Антоновича – б-р Дружби Народів – просп. В. Лобановського – просп. Голосіївський – просп. Академіка Глушкова – вул. Василя Касіяна – вул. Маршала Якубовського – вул. Юрія Смолича – вул. Академіка Вільямса – вул. Михайла Максимовича – вул. Амурська – вул. Козацька – вул. Василя Жуковського – вул. Васильківська.

Із розкладом руху наземного транспорту можна ознайомитись на сайті в розділі «Пасажирам – Маршрути та розклад руху».