Півтори тисячі за кілограм: цукерки Roshen вразили українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Півтори тисячі за кілограм: цукерки Roshen вразили українців
Ласощі Gianduja коштували 1549 гривень за кілограм
фото з відкритих джерел

«За 1500 можна торт купити», – пишуть у мережі

Користувачка TikTok Марина Кузіна опублікувала відео з фірмового магазину Roshen, де придбала, за її словами, найдорожчі цукерки у своєму житті. Про це повідомляє «Главком».

Ласощі Gianduja коштували 1549 гривень за кілограм. За три штучки дівчина заплатила 105 гривень. Це цукерки з молочного шоколаду з цільним лісовим горіхом.

Півтори тисячі за кілограм: цукерки Roshen вразили українців фото 1

Як зазначено на сайті Roshen, у складі цукерки – ядра горіхів фундука смажені цілі 25%, ядра горіхів фундука смажені терті, цукор, какао-масло, какао терте, молоко сухе незбиране, емульгатори лецитини (містить сою), какао-порошок зі зниженим вмістом жиру, ароматизатори. Мінімальний вміст какао-продуктів – 30%.

«Смачна, але дорога, зараза», – заявила Марина Кузіна після дегустації.

Думки щодо вартості цукерок розділилися. Частина коментаторів обурюється через високу ціну, інші ж пишуть, що це якісні цукерки, які не можуть бути дешевими.

Півтори тисячі за кілограм: цукерки Roshen вразили українців фото 2
Півтори тисячі за кілограм: цукерки Roshen вразили українців фото 3

«За 1500 можна торт купити»; «Навесні з донькою теж брали на пробу. Смачно, але дорого»; «Якісний шоколад завжди дорогий»; «Це не просто шоколад, це гіандуя (джандуя) – суміш шоколаду з пастою з лісових горіхів, тому така ціна», – пишуть коментатори.

Півтори тисячі за кілограм: цукерки Roshen вразили українців фото 4
Півтори тисячі за кілограм: цукерки Roshen вразили українців фото 5

Нагадаємо, новим генеральним директором ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» став головний інженер Сергій Циба. 

Також за останні роки ціни на молочну продукцію в Україні зазнали значного зростання, що стало наслідком низки економічних, соціальних та геополітичних факторів. Водночас на цьому фоні молочні заводи корпорації Roshen змогли збільшити свої виторги.

