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Червень у Києві: чим він був особливий за всю історію спостережень

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Червень у Києві: чим він був особливий за всю історію спостережень
Пляж на Оболонському острові у Києві після зливи
фото: glavcom.ua

Середньомісячна температура повітря у червні у Києві склала 21,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С

Цьогорічний червень увірвався у десятку найвологіших із 1891 року у Києві. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі за даними спостережень метеостанції Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Погодні підсумки спекотного та вологого червня у столиці такі:

  • середньомісячна температура повітря у червні склала 21,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С.
  • найхолодніше було 13 червня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 13,5°С;
  • найтепліше було 30 числа, коли максимальна температура підвищилась до +31,9°.
  • опадів випало 135 мм або 182% кліматичної норми.

Нагадаємо, у Сумах в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру. Водночас ТЕЦ працює в штатному режимі. Про це повідомляє очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

Водночас Дрозденко заявив, що ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі, ніяких аварійних ситуацій не було.

До слова, пил, який переміщується із районів пустелі Сахара,  й добирається і до України, синоптикиня Наталка Діденко не радить називати пиловою бурею саме в Україні.

Читайте також: Пил з Сахари повертається до Києва? Укргідрометцентр зробив заяву
Теги: Київ літо погода дощ рекорд

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