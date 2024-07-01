Червень у Києві: чим він був особливий за всю історію спостережень

Пляж на Оболонському острові у Києві після зливи

Середньомісячна температура повітря у червні у Києві склала 21,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С

Цьогорічний червень увірвався у десятку найвологіших із 1891 року у Києві. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі за даними спостережень метеостанції Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Погодні підсумки спекотного та вологого червня у столиці такі:

середньомісячна температура повітря у червні склала 21,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С.

найхолодніше було 13 червня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 13,5°С;

найтепліше було 30 числа, коли максимальна температура підвищилась до +31,9°.

опадів випало 135 мм або 182% кліматичної норми.

Нагадаємо, у Сумах в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру. Водночас ТЕЦ працює в штатному режимі. Про це повідомляє очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

Водночас Дрозденко заявив, що ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі, ніяких аварійних ситуацій не було.

До слова, пил, який переміщується із районів пустелі Сахара, й добирається і до України, синоптикиня Наталка Діденко не радить називати пиловою бурею саме в Україні.