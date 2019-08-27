У багатоповерхівці в Києві чоловік розгромив кувалдою під’їзд і погрожував підірвати гранату



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Правоохоронцям вдалося затримати буйного мешканця Фото: Інформатор

Чоловік влаштував погром через зауваження про кинутий недопалок

У понеділок, 26 серпня, ввечері на проспекті Алішера Навої, 59 у Дніпровському районі Києва місцевий житель влаштував погром.

Виклик на лінію «102» надійшов близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор.

Для розгляду на місце приїхали екіпажі патрульної поліції і слідчо-оперативна група.

За словами правоохоронців, чоловіку, який проживає на четвертому поверсі п'ятиповерхівки, зробили зауваження. Причиною цього став недопалок, який він викинув. Звичайна розмова переросла в конфлікт.

Під час скандалу чоловік кинув у жінку банку з фарбою і відро. Після цього він взяв кувалду і почав громити все навколо. Найбільше постраждав домофон і вхід в парадне. Також на сходах було розбите скло.

Коли прибули правоохоронці, то чоловік стояв на балконі четвертого поверху і погрожував кинути кувалду у натовп людей. Також він додав, що якщо до квартири підійдуть поліцейські, то він підірве гранату.

Правоохоронцям вдалося затримати буйного мешканця.

Фахівці обстежили квартиру чоловіка, але, попередньо, небезпечних предметів не знайшли.

Наразі поліцією визначається кваліфікація протизаконних дій чоловіка.