На Оболоні згоріла квартира з великою бібліотекою (фото, відео)



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Гасіння пожежі ускладнювалось великою кількістю книг, які довелось перебирати щоб не допустити процесу тління Фото: Інформатор

Внаслідок пожежі згоріли особисті речі, книги, меблі, побутова техніка, вигорів балкон

У вівторок, 27 серпня, майже опівночі сталася пожежа на вул. Зої Гайдай, 10, що в Оболонському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 23:54.

На місце події негайно було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла на 9-му поверсі в одній із квартир. О 01:07 пожежа на площі 35 кв. м була ліквідована, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Гасіння пожежі ускладнювалось великою кількістю книг, які довелось перебирати щоб не допустити процесу тління.

Внаслідок пожежі згоріли особисті речі, книги, меблі, побутова техніка, вигорів балкон, закопчені стіни та стеля приміщення.

До ліквідації пожежі було задіяно 6 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомлялося, 28 серпня на світанку сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Жилянській, 30/32, що в Голосіївському районі столиці. Під час ліквідації пожежі було врятовано двох чоловіків.