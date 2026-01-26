У Вінниці поліцейські під час допиту довели підозрюваного до клінічної смерті

За даними слідства, під час «вибивання зізнання» правоохоронці жорстоко побили чоловіка

Працівники Державного бюро розслідувань викрили трьох правоохоронців. За даними слідства, під час допиту чоловіка, підозрюваного у дрібній крадіжці, вони застосували до нього катування, що призвело до клінічної смерті потерпілого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, інцидент стався у вересні 2023 року. Троє співробітників одного з районних управлінь поліції Вінниці перевіряли інформацію щодо можливої причетності чоловіка до крадіжки сумки з документами та банківськими картками. У нічний час вони доставили його до службового кабінету, де почали так зване «вибивання зізнань».

Під час допиту правоохоронці завдавали затриманому численних ударів кулаками та гумовим кийком, зокрема по животу. Внаслідок побиття чоловік отримав множинні ушкодження внутрішніх органів. Пізніше йому було видалено селезінку.

Під час хірургічного втручання у потерпілого сталася зупинка серця. Медикам вдалося відновити серцевий ритм лише через 10 хвилин реанімаційних заходів, що свідчить про стан клінічної смерті.

«Цей факт протиправних дій фігуранти, використовуючи своє службове становище, намагалися всіляко приховати, у тому числі тисли на потерпілого, який пережив клінічну смерть», – йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР задокументували всі обставини злочину, допитали свідків та провели необхідні експертні дослідження, які підтвердили факт катування.

Двом правоохоронцям повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 127 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – катування, вчинене групою осіб представниками держави, а також умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило втрату органу.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, їх також відсторонено від займаних посад.

Питання про повідомлення підозри третьому учаснику побиття наразі вирішується. Він уже звільнився з органів поліції.

До слова, поліція розпочала розслідування через побиття керівника районних електромереж у Могилеві-Подільському Вінницької області, що сталося 22 січня.