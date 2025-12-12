Секретар міськради Василькова заявив, що його побила очільниця міста: деталі гучного скандалу

«Лікарі продовжують спостереження за моїм станом, адже наслідки для здоров’я виявилися серйозними», – заявив постраждалий секретар міськради

Секретар Васильківської міської ради Богдан Шевчук поскаржився на міську очільницю Наталію Баласинович, яка начебто так побила місцевого обранця, що той потрапив до лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Шевчука.

За словами Шевчука, «подія» відбулась у міській раді і її наслідком стало отримання травм та госпіталізація до Київської міської клінічної лікарні №12. «Лікарі продовжують спостереження за моїм станом, адже наслідки для здоров’я виявилися серйозними», – йдеться в дописі. За його словами, наразі триває офіційне розслідування, в межах якого Шевчук повністю співпрацює з правоохоронними органами та надає всі необхідні свідчення.

Допис Богдана Шевчука скриншот

Як відомо, подія сталася 24 листопада. Про це йдеться у відповіді поліції на депутатський запит депутата Васильківської міськради Володимира Євменова.

Відповідь Нацполіції Володимиру Євменову скриншот

Причину бійки секретар Васильківської міської ради Шевчук не повідомив, проте місцеві жителі пишуть, що мер міста подряпала його та завдала ударів при свідках. Також повідомляється, що Шевчуку нібито погрожували після побиття, а сам він начебто у родинних стосунках із мером і є племінником Баласинович.

Допис Олексія Лавришова скриншот

На сторінці депутата Євменова у соцмережі також зазначається, що Богдан Шевчук є племінником Наталії Баласинович. Що саме сталося між родичами, нині розслідують поліцейські. Мер міста події не коментує.

Мешканець громади Василькова Олексій Лавришов 26 листопада повідомив, що тітка побила племінника, бо той під час війни придбав Toyota Camry за 1 млн гривень, не порадившись із нею.

Допис Олексія Лавришова скриншот

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили скандальне відео, на якому тоді ще кандидатка у народні депутати від «Європейської солідарності», голова Васильківської райради Київської області Наталія Баласинович нецензурно висловлюється на адресу співрозмовниці за кадром. За словами Баласинович, тоді вона посварилася з коханкою свого чоловіка. Баласинович заявила, що до публікації ролика причетний її чоловік Богдан Баласинович і журналіст, кандидат у нардепи Олександр Дубинський. За словами Баласинович, опубліковане відео – фрагмент її сварки з коханкою чоловіка і її подругою.