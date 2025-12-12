Головна Київ Новини
search button user button menu button

Секретар міськради Василькова заявив, що його побила очільниця міста: деталі гучного скандалу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Секретар міськради Василькова заявив, що його побила очільниця міста: деталі гучного скандалу
Богдан Шевчук та Наталія Баласинович
фото: Bohdan Shevchuk/Facebook

«Лікарі продовжують спостереження за моїм станом, адже наслідки для здоров’я виявилися серйозними», – заявив постраждалий секретар міськради

Секретар Васильківської міської ради Богдан Шевчук поскаржився на міську очільницю Наталію Баласинович, яка начебто так побила місцевого обранця, що той потрапив до лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Шевчука.

За словами Шевчука, «подія» відбулась у міській раді і її наслідком стало отримання травм та госпіталізація до Київської міської клінічної лікарні №12. «Лікарі продовжують спостереження за моїм станом, адже наслідки для здоров’я виявилися серйозними», – йдеться в дописі. За його словами, наразі триває офіційне розслідування, в межах якого Шевчук повністю співпрацює з правоохоронними органами та надає всі необхідні свідчення. 

Допис Богдана Шевчука
Допис Богдана Шевчука
скриншот

Як відомо, подія сталася 24 листопада. Про це йдеться у відповіді поліції на депутатський запит депутата Васильківської міськради Володимира Євменова.

Відповідь Нацполіції Володимиру Євменову
Відповідь Нацполіції Володимиру Євменову
скриншот

Причину бійки секретар Васильківської міської ради Шевчук не повідомив, проте місцеві жителі пишуть, що мер міста подряпала його та завдала ударів при свідках. Також повідомляється, що Шевчуку нібито погрожували після побиття, а сам він начебто у родинних стосунках із мером і є племінником Баласинович.

Допис Олексія Лавришова
Допис Олексія Лавришова
скриншот

На сторінці депутата Євменова у соцмережі також зазначається, що Богдан Шевчук є племінником Наталії Баласинович. Що саме сталося між родичами, нині розслідують поліцейські. Мер міста події не коментує.

Мешканець громади Василькова Олексій Лавришов 26 листопада повідомив, що тітка побила племінника, бо той під час війни придбав Toyota Camry за 1 млн гривень, не порадившись із нею.

Допис Олексія Лавришова
Допис Олексія Лавришова
скриншот

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили скандальне відео, на якому тоді ще кандидатка у народні депутати від «Європейської солідарності», голова Васильківської райради Київської області Наталія Баласинович нецензурно висловлюється на адресу співрозмовниці за кадром. За словами Баласинович, тоді вона посварилася з коханкою свого чоловіка. Баласинович заявила, що до публікації ролика причетний її чоловік Богдан Баласинович і журналіст, кандидат у нардепи Олександр Дубинський. За словами Баласинович, опубліковане відео – фрагмент її сварки з коханкою чоловіка і її подругою.

Теги: Київщина депутат мер Васильків бійка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фігурант представлявся кандидатом у президенти України та роздавав відповідні візитівки
Пропонував стати нардепом за $160 тис. У Києві затримано очільника ліквідованої політсили
14 листопада, 15:11
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 7 грудня 2025 року
6 грудня, 19:46
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 6 грудня 2025 року
5 грудня, 19:35
У Білій Церкві збудують квартал для переселенців з Маріуполя
У Білій Церкві збудують квартал для переселенців з Маріуполя
13 листопада, 16:08
80% мобілізованих тікає з центрів підготовки, і країна нічого не робить, щоб їх повернути
Кількість СЗЧ скоро дорівнюватиме армії: нардеп б'є на сполох через масове дезертирство
15 листопада, 16:58
Працівники Starbucks розпочали страйк у 65 закладах у США
Нові мери Сіетла та Нью-Йорка бойкотують каву зі Starbucks
17 листопада, 10:31
На Київщині припинено діяльність групи осіб, яка налагодила повний цикл виробництва та реалізації фальсифікованих продуктів харчування під виглядом товарів відомих світових та українських брендів
Підпільне виробництво продуктів викрито на Київщині: які бренди обрали фальсифікатори
19 листопада, 08:55
Кермувальник потягу застосував екстрене гальмування, проте зіткнення не вдалося уникнути
У Ворзелі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка
3 грудня, 11:26
Київщина: графіки відключення світла 4 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 4 грудня 2025 року
3 грудня, 19:14

Новини

Секретар міськради Василькова заявив, що його побила очільниця міста: деталі гучного скандалу
Секретар міськради Василькова заявив, що його побила очільниця міста: деталі гучного скандалу
У Києві зменшено яскравість вуличного освітлення
У Києві зменшено яскравість вуличного освітлення
Київ: графіки відключення світла 12 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 12 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 12 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 12 грудня 2025 року
Столичний «Гулівер» 12 грудня частково відновить роботу
Столичний «Гулівер» 12 грудня частково відновить роботу
Вибух у Дарницькому районі Києва: загинув нацгвардієць, четверо постраждалих 
Вибух у Дарницькому районі Києва: загинув нацгвардієць, четверо постраждалих 

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua