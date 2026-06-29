На Київщині 23-річний чоловік загинув у погребі через ураження струмом

Правоохоронні органи встановлюють усі обставини події та остаточну причину смерті юнака

У селі Морозівка Броварського району на Київщині сталася трагедія – у погребі приватного будинку загинув 23-річний юнак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС у Київській області.

Повідомлення про нещасний випадок на вулиці Шевченка надійшло до Служби порятунку «101» сьогодні, 29 червня, о 13:57. На місце події виїхали рятувальники з Баришівки.

У підвалі надзвичайники виявили тіло хлопця 2003 року народження. За попередніми даними, він загинув від ураження електричним струмом. За допомогою мотузки, ременя та нош працівники ДСНС підняли тіло загиблого на поверхню та передали медикам і поліції.

Наразі правоохоронні органи встановлюють усі обставини події та остаточну причину смерті юнака.

Рятувальники вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил електробезпеки й бути максимально обережними під час будь-яких робіт у підвалах, погребах та господарських приміщеннях, де є підвищена вологість.

Нагадаємо, сьогодні у Львові внаслідок ураження блискавкою госпіталізована шестирічна дівчинка. За даними міського голови, зараз дитина перебуває в реанімації під наглядом лікарів.