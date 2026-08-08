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Столицю атакували дрони, працювала ППО

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Столицю атакували дрони, працювала ППО
Повітряну тривогу в Києві оголошували через загрозу ударних БпЛА
колаж: glavcom.ua

Повітряна тривога тривала 43 хвилини 

У суботу, 8 серпя, у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Сирени почали лунати о 18:23 годині. Про це повідомили у Київській міській воєнній адміністрації, інформує «Главком».

«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», – ідеться у повідомленні.

У столиці лунали вибухи, передає кореспондент «Главкома».

Тим часом, у Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

«У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння», – закликає влада мешканців області.

Відбій повітряної тривоги у столиці було оголошено о 19:06. 

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1627-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Київ тривога дрон

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