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Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій
У Музеї історії міста Києва відкрилася виставка «З краси Японії», присвячену 55-річчю побратимства Києва і Кіото
фото: пресслужба КМДА

«Главком» зібрав головні події Києва з 10 по 16 серпня

Наступного тижня, з 10 по 16 серпня, у столиці заплановано насичену культурну програму: перший open-air концерт Klavdia Petrivna на ВДНГ, додатковий виступ Lama з оркестром на терасі Gulliver, ретро-програма хору «Гомін» у Театрі Франка та унікальна виставка до 55-річчя побратимства Києва та Кіото.

Детальніше про те, де і як провести вихідні дні 10-16 серпня у столиці – розповідає «Главком».

Зміст

Концерти

Lama з програмoю «20. На Біс» у супроводі оркестру

Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій фото 1

У четвер, 13 серпня, відбудеться додатковий концерт співачки Lama (Наталії Дзеньків) у супроводі живого оркестру. Виступ просто неба стане продовженням ювілейної програми «20».

У нових оркестрових аранжуваннях прозвучать головні хіти виконавиці:

«Мені так треба», «Літак», «Моє серце», «Знаєш як болить», «Ангел», «Привіт, привіт», «Сильні люди».

Коли: 13 серпня, 19:00.

Місце проведення: тераса ТРЦ «Гулівер», Спортивна площа, 1a.

Концерт хору «Гомін»

Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій фото 2

Легендарний колектив хорового співу «Гомін» виступить в Києві із оновленою програмою ретро-пісень «Цей хор, цей хор мені щоночі сниться» 2.0. Кияни та гості столиці почують улюблені шлягери, добре знайомі мелодії.

Диригент Вадим Яценко та музичні редактори оновили аранжування українських ретро-шлягерів та естрадних хітів ХХ століття. Програму побудовано на поєднанні романсів та динамічних хорових номерів.

У репертуарі вечора – хорова адаптація відомих композицій, серед яких «Я піду в далекі гори», «Цей сон», «Козацька слава», «Гомін села» та «Заквітчали дівчатонька».

Коли: 15 серпня –16:00, 16 серпня – 15:00.

Місце проведення: Театр ім. Івана Франка, пл. Івана Франка, З.

Перший open-air Klavdia Petrivna у Києві

Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій фото 3

У суботу, 15 серпня, у київському Feels Garden на ВДНГ відбудеться перший open-air концерт Klavdia Petrivna. Формат Open Klava передбачає виступ просто неба серед зелених алей локації.

Виконавиця, яка поєднує у творчості диско, техно, електро-свінг та неошансон, виконає свої головні треки, зокрема: Slay, Strum, «Катерина», «Осінь», «Музика в навушниках».

Організатори обіцяють живий виступ із театральними елементами та асортиментом улюблених хітів.

Коли: 15 серпня, 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Концерт гурту Banderstadt

Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій фото 4

У київському Docker-G Pub відбудеться виступ українського folk-metal гурту Banderstadt із Запоріжжя. Гурт заснували у 2018 році ветерани АТО та волонтери. У 2019 році Banderstadt став переможцем фестивалю «Червона Рута» у номінації рок-музики. З початком повномасштабного вторгнення учасники команди долучилися до лав ЗСУ та добровольчих формувань. Наразі музиканти продовжують концертну діяльність та випускають новий матеріал – зокрема, торік гурт презентував альбом «Червоне».

Концерт матиме благодійний формат: усі зібрані кошти передадуть підрозділу аеророзвідки «Собаки Шукаки».

Коли: 16 серпня, 19:00.

Місце проведення: Docker-G pub, вул. Ігорівська / Набережно-Хрещатицька, 13/5.

Виставки

Міжнародний мистецький проєкт «Стіл миру»

Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій фото 5

На початку липня в Національному музеї декоративного мистецтва України відбулась офіційна презентація проєкту авторства латвійської художниці Анди Мункевіци. Всесвітньо відома сучасна мисткиня у галузі художнього скла, яка вже понад 30 років працює в цьому напрямку, починаючи з 2022 року всі свої проєкти присвячує українцям і їхній боротьбі за волю.

Проєкт «Стіл миру» є глибоким філософським та гуманітарним жестом солідарності художниці та його учасників з Україною. Ця унікальна монументальна інсталяція зі скла символізує крихкість людського буття, але водночас міцність духу українців. Роботу виконано в монументальному стилі художниці та виготовлено на базі її ризької лабораторії AM studio.

Коли: до 31 серпня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

Виставка «З краси Японії»

Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій фото 6

До 55-річчя побратимства Києва та Кіото Музей історії міста Києва презентує виставковий проєкт «З краси Японії». Експозицію реалізовано за підтримки мерів обох міст та Посольства Японії в Україні.

Виставка побудована як маршрут із семи тематичних блоків: «Весняне пробудження», «Бушідо», «Літо», «Осінь», «Сезон дощів», «Зима» та «Діалог між містами».

Серед експонатів відвідувачі побачать:

  • живопис школи Нанґа з колекції музею;
  • ляльки театру кабукі та самурайські обладунки;
  • предмети для чайної церемонії та музичні інструменти;
  • холодну зброю початку XVIII століття.

Окремий імерсивний простір присвячено сумінагаші – давній японській техніці малювання на воді. Назва виставки відсилає до есе нобелівського лауреата Ясунарі Кавабати.

Як зазначила генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха, проєкт присвячений півстолітній дружбі міст-побратимів і нагадує, що культура допомагає знаходити спільну мову незалежно від відстані.

Коли: 7 серпня – 25 жовтня.

Місце проведення: Музеї історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Музичні вечори

Музичне шоу Star Sounds Symphony

Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій фото 7

Київський Планетарій у межах та оркестр Eclectic Sound Orchestra презентують повнокупольну програму Star Sounds Symphony. Формат поєднує оркестрове виконання з візуальними ефектами на куполі.

Диригентка Тетяна Драник представить 60-хвилинний сет «нон-стоп», до якого увійшли близько 40 композицій – від класики Баха до кіносаундтреків Ханса Ціммера та лаунж-мелодій.

Загальна тривалість події – 90 хвилин (включно із програмою у Зоряній Залі). У разі повітряної тривоги відвідувачі мають пройти до укриття (ст. м. «Олімпійська»), після чого виступ продовжать або перенесуть на іншу дату зі збереженням квитків.

Коли: 13 серпня, 19:30.

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Вечір камерної музики у Кірсі Святої Катерини

Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій фото 8

Національний камерний ансамбль «Київські солісти» під орудою диригента Антонія Кедровського виступить у Кірсі Святої Катерини. У програмі вечора — класичні твори Антоніо Вівальді, Йоганна Себастьяна Баха, Алессандро Ролли та Антоніна Дворжака.

Коли: 15 серпня, 15:00.

Місце проведення: Кірха Святої Катерини, вул. Лютеранська, 22.

Театри

Вистава «Шик! Шок! Шлюб!»

Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій фото 9

Kyiv Millennium Theatre покаже комедію про те, як один ранок може перетворити ідеальне весілля на абсолютний хаос.

За сюжетом, у ранок власного весілля наречений прокидається у готельному номері з незнайомкою. Спроби приховати ситуацію від нареченої та родичів перетворюють підготовку до свята на низку курйозів, паніки та розкриття таємниць.

Коли: 14 серпня, 18:00.

Місце проведення:Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Наталка Полтавка»

Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій фото 10

У Національній опері України пройде опера «Наталка Полтавка». Вдова Горпина разом із дочкою Наталкою змушена була виїхати з Полтави до села. Не просто живеться українським селянам. Коханий Наталки – Петро – поїхав на заробітки і про нього давно нічого не чути. У цей час молоду дівчину вподобав літній, але заможний возний. Наталка стоїть перед вибором: зрадити свою любов до Петра чи врятувати себе та матір від злиднів.

Незважаючи на очевидний соціальний підтекст п'єси Котляревського, у ній поєднуються приємний гумор та зображення колоритного національного характеру. Однойменна опера успадковує всі найкращі риси п'єси, додаючи до них танці та пісні.

Коли: 15 серпня, 15:00.

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

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Теги: Київ відпочинок вихідні

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