Російський дрон пошкодив Національне військове меморіальне кладовище

Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав

Національне військове меморіальне кладовище потрапило під ворожу атаку. Ударний безпілотник впав на територію цвинтаря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу установи.

Зазначається, що після церемоній поховання невідомих захисників України на території кладовища російські війська вкотре вчинили цинічний акт тероризму.

«Перед початком наступної церемонії – поховання урни з прахом українського героя – зафіксовано падіння ворожого БпЛА на території, де триває будівництво Національного меморіалу. Унаслідок атаки частково пошкоджено адміністративну будівлю, технічні ємності з водою, огорожу та інші елементи інфраструктури», – йдеться в заяві.

Завдяки злагодженим діям відповідних служб і дотриманню протоколів безпеки всіх присутніх було оперативно спрямовано до укриттів. Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав, а місця поховань бійців залишилися неушкодженими.

Наслідки російської атаки фото: Національне військове меморіальне кладовище

«Росія вкотре демонструє свою сутність, намагаючись бити не лише по живих, а й по місцях пам’яті. По місцях, де держава та всі українці вшановують своїх Захисників і Захисниць. По простору тиші, поваги та гідності. Але ці варварські вчинки не дадуть агресору нічого, крім ганьби. Ми оперативно відновимо всі пошкодження та продовжимо виконувати свій обов’язок – гідно прощатися із захисниками і вшановувати кожного українського воїна», – додала пресслужба.

Нагадаємо, у ніч на 3 квітня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами.

Як повідомлялося, масштабної атаки ракетами та дронами-камікадзе зазнала і Київщина. Окрім влучань у житлову забудову в Обухові та Крюківщині, зафіксовано падіння «Шахеда» у Вишневому поблизу освітніх закладів. Внаслідок ранкових обстрілів у Київській області вже офіційно підтверджено загибель однієї людини.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко заявив, що головною метою російських обстрілів України у денний час є збільшення кількості жертв серед цивільного населення.