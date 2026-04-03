Російський дрон пошкодив Національне військове меморіальне кладовище

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія здійснила черговий акт тероризму проти місця національної пам’яті
фото: Національне військове меморіальне кладовище

Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав

Національне військове меморіальне кладовище потрапило під ворожу атаку. Ударний безпілотник впав на територію цвинтаря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу установи.

Зазначається, що після церемоній поховання невідомих захисників України на території кладовища російські війська вкотре вчинили цинічний акт тероризму.

«Перед початком наступної церемонії – поховання урни з прахом українського героя – зафіксовано падіння ворожого БпЛА на території, де триває будівництво Національного меморіалу. Унаслідок атаки частково пошкоджено адміністративну будівлю, технічні ємності з водою, огорожу та інші елементи інфраструктури», – йдеться в заяві.

Завдяки злагодженим діям відповідних служб і дотриманню протоколів безпеки всіх присутніх було оперативно спрямовано до укриттів. Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав, а місця поховань бійців залишилися неушкодженими.

Російський дрон пошкодив Національне військове меморіальне кладовище фото 1
фото: Національне військове меморіальне кладовище

«Росія вкотре демонструє свою сутність, намагаючись бити не лише по живих, а й по місцях пам’яті. По місцях, де держава та всі українці вшановують своїх Захисників і Захисниць. По простору тиші, поваги та гідності. Але ці варварські вчинки не дадуть агресору нічого, крім ганьби. Ми оперативно відновимо всі пошкодження та продовжимо виконувати свій обов’язок – гідно прощатися із захисниками і вшановувати кожного українського воїна», – додала пресслужба.

Нагадаємо, у ніч на 3 квітня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами.

Як повідомлялося, масштабної атаки ракетами та дронами-камікадзе зазнала і Київщина. Окрім влучань у житлову забудову в Обухові та Крюківщині, зафіксовано падіння «Шахеда» у Вишневому поблизу освітніх закладів. Внаслідок ранкових обстрілів у Київській області вже офіційно підтверджено загибель однієї людини.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко заявив, що головною метою російських обстрілів України у денний час є збільшення кількості жертв серед цивільного населення

Читайте також:

Читайте також

Момент влучання дрона у багатоповерхівку в Обухові. 3 квітня 2026 року
Влучання дрона у багатоповерхівку в Обухові: з'явилося відео моменту атаки
3 квiтня, 11:38
Частина російської ракети, яку знайшли на Київщині
На Київщині чоловік знайшов бойову частину ракети «Кинжал» (фото)
1 квiтня, 18:12
Екологи закликали мешканців Бучі та Ірпеня долучитися до спільних зусиль з охорони довкілля
На Київщині неочищені стічні води стікають у річку Буча: за справу взялися екологи
26 березня, 17:33
Понівечене окупантами селище Макарів на Київщині
День, коли наступ на Київ «захлинувся»: Генштаб ЗСУ нагадав про перелом у битві за столицю
20 березня, 16:34
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 19 березня 2026 року
18 березня, 20:23
Наслідки атаки на Київщину у ніч на 14 березня 2026 року
Зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Київщині у ніч на 14 березня
16 березня, 11:07
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років
Вбивство під Броварами: чоловік розправився із жінкою та виніс тіло на сусідський город
4 березня, 15:14
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою
Сприяння в уникненні мобілізації: на Київщині офіцеру ТЦК повідомлено про підозру
4 березня, 09:31
Пальчатокорінник м'ясо-червоний на луках біля села Ольшаниця
Київоблрада створила на Київщині дві ботанічні пам’ятки та ландшафтний заказник
3 березня, 17:10

Київський метрополітен пішов до суду захищати свою репутацію і спровокував конфуз
Київський метрополітен пішов до суду захищати свою репутацію і спровокував конфуз
У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто
У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто
Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту
Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено
Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено
Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)
Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

