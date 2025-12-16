У Словаччині перекинувся автобус із українцями

Двох пасажирок доправили до найближчих лікарень із легкими травмами

У ніч проти 16 грудня поблизу столиці Словаччини автобус, в якому перебували пасажири з України, з’їхав з дороги та перекинувся. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Словаччини.

Аварія сталась уночі на автомагістралі D1 за понад 30 кілометрів від Братислави. За даними правоохоронців, у транспорті перебували 11 пасажирів із України.

Водночас Міністерство закордонних справ України повідомило, що в автобусі перебували 12 українців – 10 пасажирів та двоє водіїв, пише «Укрінформ».

У МЗС кажуть, що ДТП сталася через несприятливі погодні умови. На місце події оперативно прибули служби екстреної допомоги.

Словацькі правоохоронці повідомили, що двох пасажирок доправили до найближчих лікарень із легкими травмами, а інші – медичної допомоги не потребували й згодом продовжили поїздку іншим транспортом.

За цим фактом розпочато розслідування. Водій автобуса вже пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат.

