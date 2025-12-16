Головна Світ Соціум
У Словаччині перекинувся автобус із українцями

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Словаччині перекинувся автобус із українцями
ДТП сталася через несприятливі погодні умови
фото: Polícia Slovenskej republiky/Facebook

Двох пасажирок доправили до найближчих лікарень із легкими травмами

У ніч проти 16 грудня поблизу столиці Словаччини автобус, в якому перебували пасажири з України, з’їхав з дороги та перекинувся. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Словаччини.

Аварія сталась уночі на автомагістралі D1 за понад 30 кілометрів від Братислави. За даними правоохоронців, у транспорті перебували 11 пасажирів із України.

У Словаччині перекинувся автобус із українцями фото 1

Водночас Міністерство закордонних справ України повідомило, що в автобусі перебували 12 українців – 10 пасажирів та двоє водіїв, пише «Укрінформ».

У МЗС кажуть, що ДТП сталася через несприятливі погодні умови. На місце події оперативно прибули служби екстреної допомоги.

У Словаччині перекинувся автобус із українцями фото 2

Словацькі правоохоронці повідомили, що двох пасажирок доправили до найближчих лікарень із легкими травмами, а інші – медичної допомоги не потребували й згодом продовжили поїздку іншим транспортом.

За цим фактом розпочато розслідування. Водій автобуса вже пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат.

Нагадаємо, 13 жовтня, в Словаччині, поблизу села Яблунов-над-Турньоу в окрузі Рожнява, сталося масштабне зіткнення двох швидкісних пасажирських потягів, внаслідок якого травмовано щонайменше 69 осіб. Одним з постраждалих є 20-річний українець.

До слова, на варшавській швидкісній автомагістралі ввечері 18 жовтня перекинувся автомобіль, що належить посольству Росії в Польщі.

Теги: дороги водій автобус Словаччина

