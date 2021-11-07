У центрі Києва провалилася дорога: рух транспорту обмежено

Рух на вул. Володимирській частково обмежено

У Києві на вулиці Володимирській провалилася дорога. Наразі рух транспорту на вулиці частково обмежено. Про це повідомляє КМДА з посиланням на «Київ Трафік».

«Через пошкодження інженерних мереж виникло просідання основи проїжджої частини та провал покриття. Ділянку огороджено», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух на вул. Володимирській частково обмежено.

До слова, 21 жовтня комунальники їхали на прорив мережі у Голосіївському районі Києва, але автомобіль провалився під асфальт. Цілком ймовірно, що провал асфальту під машиною Київводоканалу стався через той саме прорив, який мали усунути робочі.

Нагадаємо, нещодавно Київська міська прокуратура спільно зі столичними слідчими проводила обшуки у службових приміщеннях ПрАТ «Київводоканал».