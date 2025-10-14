Головна Спорт Новини
Величезний щур став героєм гри Уельс – Бельгія

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Гризун з'явився на полі на 66-й хвилині
фото: Reuters

Фанати на стадіоні зустріли появу щура та його подальше перебування на полі оплесками

Величезний щур ледь привернув увагу вболівальників під час матчу відбірного етапу чемпіонату світу 2026 року між футбольними збірними Уельсу та Бельгії. Про це інформує «Главком».

Матч восьмого туру групи J проходив 13 жовтня у Кардіффі. Гризун з'явився на полі на 66-й хвилині, після чого футболісти обох команд кілька хвилин безуспішно намагалися прогнати його з газону, проте щур щоразу виявлявся спритнішим і тікав. У результаті з поля гризуна вигнав захисник збірної Уельсу Брендан Джонсон.

Фанати на стадіоні зустріли появу щура та його подальше перебування на полі оплесками.

Перемогу у матчі здобула Бельгія з рахунком 4:2.

Бельгійська команда лідирує у групі J, набравши 14 очок. На другому місці знаходиться Північна Македонія, яка має на бал менше. Збірна Уельсу йде на третій позиції в активі команди 10 очок. Інші команди групи втратили шанси на продовження боротьби за здобуття путівок на чемпіонат світу.

Як повідомляв «Главком», Збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: тварини НОВИНИ ФУТБОЛУ

