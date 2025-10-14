Величезний щур став героєм гри Уельс – Бельгія

Гризун з'явився на полі на 66-й хвилині

Фанати на стадіоні зустріли появу щура та його подальше перебування на полі оплесками

Величезний щур ледь привернув увагу вболівальників під час матчу відбірного етапу чемпіонату світу 2026 року між футбольними збірними Уельсу та Бельгії. Про це інформує «Главком».

Матч восьмого туру групи J проходив 13 жовтня у Кардіффі. Гризун з'явився на полі на 66-й хвилині, після чого футболісти обох команд кілька хвилин безуспішно намагалися прогнати його з газону, проте щур щоразу виявлявся спритнішим і тікав. У результаті з поля гризуна вигнав захисник збірної Уельсу Брендан Джонсон.

Фанати на стадіоні зустріли появу щура та його подальше перебування на полі оплесками.

Перемогу у матчі здобула Бельгія з рахунком 4:2.

Бельгійська команда лідирує у групі J, набравши 14 очок. На другому місці знаходиться Північна Македонія, яка має на бал менше. Збірна Уельсу йде на третій позиції в активі команди 10 очок. Інші команди групи втратили шанси на продовження боротьби за здобуття путівок на чемпіонат світу.

