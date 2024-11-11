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У деяких районах Києва погіршилася якість повітря

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У деяких районах Києва погіршилася якість повітря
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 11 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 30 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 32 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 21 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 11.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 16.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 15.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 284.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 27.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 5.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.112 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 10 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 0 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 0 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 0 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 21.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 243.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 16.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 4.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.125 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 33 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 17.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 15.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 17.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 31.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 7.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 459.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 12.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 35.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.097 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 51 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 31.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 17.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 24 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 37.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 28.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 369.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 9.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 22.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.119 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 29 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 14.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 10.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 12 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 206.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 11.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 11.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 29 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 9.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 6.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 7.2 мкг/м3;
  • озон – 31.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 320.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 15.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 1.7 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 8.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.098 мкЗв/год.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція Столичного округу оприлюднила результати лабораторних аналізів води, відібраної 24 жовтня 2024 року з озера Біле, що у селі Рогозів, Бориспільського району Київської області.  Дослідження виявили суттєве перевищення допустимих норм за рядом показників, що свідчить про критичний рівень забруднення водойми.

 

Теги: повітря інспекція екологія клімат

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