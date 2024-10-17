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У столиці й області синоптики прогнозують 17 жовтня хмарну погоду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У столиці й області синоптики прогнозують 17 жовтня хмарну погоду
фото: glavcom.ua

Вдень повітря прогріється у столиці до +1 °С

Погода у Києві та Київській області у четвер, 17 жовтня, очікується хмарною. Можливі прояснення, опадів не прогнозується. Про це повідомляє Укргідрометцентр у Telegram.

Сьогодні у столиці й області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, але без опадів.

Очікується північний вітер, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +1...+6 °С, а на поверхні ґрунту можливі заморозки 0...+3 °С. Вдень повітря прогріється до +7...+12 °С.

У Києві вночі буде +3...+5 °С, а вдень близько +10 °С.

Раніше повідомлялося, що 14 жовтня на вершині гори Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -3°C. На високогір'ї дещо засніжило. Чорногірський пошуково-рятувальний пост попереджав про хмарність та обмежену видимість.

Теги: Київ повітря вітер

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