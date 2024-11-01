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Рівень забруднення у межах допустимої норми: яка якість повітря у столиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Рівень забруднення у межах допустимої норми: яка якість повітря у столиці
Загальний індекс якості повітря у Києві не перевищує норму
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 1 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 19.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 10 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 15.5 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 8.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 200.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 50 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 1.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 20.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 10.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 14.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 17.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 234.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 47.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 6.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 23.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 11 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 16.4 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 17.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 238.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 41.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 2.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 15.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 11 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 13.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 48 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 8.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 386.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 17 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – дані станом на 08:00 відсутні;
  • оксид азоту – 26.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.099 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 23.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 10.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 15.7 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 10.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 291.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 14.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 3.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.124 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 26 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 12.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 17.8 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 265 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 27.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 6.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.108 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 27.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 13.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 19.4 мкг/м3;
  • озон – 46.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 304.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 23 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 1.5 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 11.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.098 мкЗв/год.

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, в Києві очікуються шквали вітру 15-20 м/с. у Києві та столичному регіоні синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів, проте буде вітряно. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.  Ідеться про І рівень небезпеки, жовтий.

Теги: екологія повітря радіація погода

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