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У Деснянському районі Києва уламки дрона пошкодили медзаклад

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Деснянському районі Києва уламки дрона пошкодили медзаклад
У Києві уламки пошкодили вхід до комунального медзакладу
фото Укрінформ, ілюстративне

Потерпілих унаслідок удару не зафіксовано

У Деснянському районі столиці внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника зазнав пошкоджень комунальний медичний заклад. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами міського голови, уламками пошкоджено вхід до одного з комунальних медзакладів, потерпілих унаслідок події немає.

Нагадаємо, раніше у Дарницькому районі столиці через падіння уламків збитого БпЛА було пошкоджено нежитлове приміщення, пожежі не виникло. Перші вибухи пролунали близько 13:00, коли сили протиповітряної оборони почали роботу по ворожих дронах.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 12:54 через загрозу застосування ударних БпЛА, вона тривала 1 годину 39 хвилин. 

Нагадаємо, в Україні триває 1631-й день повномасштабного вторгнення РФ.

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Теги: Віталій Кличко обстріл Київ

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