У Броварах через ворожу атаку пошкоджено склад логістичної компанії

Пожежа на місці влучання ворожого дрона у Броварах 12 серпня 2026 року

Інформація щодо потерпілих та масштабів руйнувань уточнюється

У Броварах на Київщині внаслідок атаки ворожих безпілотників зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляють моніторингові канали, інформує «Главком».

За попередньою інформацією, унаслідок падіння уламків або влучання пошкоджень зазнав складський комплекс однієї з логістичних компаній, яка здійснювала перевезення для таких мереж, як АТБ, Мetro, Novus, Auchan, «Сільпо» та працювала по всій Європі.

На місці працюють екстрені служби, інформація щодо потерпілих та масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, раніше у Дарницькому районі столиці через падіння уламків ворожого БпЛА було пошкоджено нежитлове приміщення. Сили ППО працювали по ворожих дронах у Києві та області після оголошення повітряної тривоги о 12:54.