У Києві через спеку введено обмеження для вантажного транспорту

Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн

На території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту задля збереження дорожнього покриття під час спеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

«Вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн», – йдеться у повідомленні поліції в Телеграм.

Перечекати спекотний період водіям пропонують на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Про зняття обмеження Патрульна поліція Києва повідомить окремо.

Нагадаємо, у неділю, 2 серпня, на Метеорологічній станції Пісківка зафіксували рекорд максимальної температури повітря. Вдень стовпчики термометрів піднялися до +35,7°С.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 3 серпня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ і гроза – втім, вони навряд чи суттєво охолодять розпечене повітря. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 15–20°, вдень 30–34°; у Києві – особливо відчутна спека: вночі 18–20°, вдень 32–34°.

До слова, за прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря становитиме 21–25 °C, а в гірських районах – 17–19 °C. Це приблизно на 2 °C вище за норму. Місячна кількість опадів прогнозується на рівні 34–60 мм, що становить 80–100% норми. У західних областях опадів очікується менше – 36–46 мм, а в гірських районах 50–70 мм. Це відповідатиме лише 50–70% кліматичної норми.