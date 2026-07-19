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Рятувальники дістають людей із вогню: ДСНС показала руйнування в Києві (фото)

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Рятувальники дістають людей із вогню: ДСНС показала руйнування в Києві (фото)
ДСНС показала руйнування та пожежі у 5 районах Києва після атаки
фото: glavcom.ua

Рятувальні служби працюють на межі можливостей у житлових масивах – офіційні дані про масштаби руйнувань у столиці

У ніч на 19 липня Збройні сили РФ завдали чергового масованого удару по столиці України. Внаслідок ворожої атаки руйнування, пожежі та пошкодження зафіксовані щонайменше у п'яти районах Києва. «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) показує кадри масштабів руйнувань, які ліквідовують у посиленому режимі.

За даними рятувальників, удари балістичними ракетами спричинили масштабні руйнування та пожежі одразу в п'яти районах столиці. Так, епіцентрами ліквідації наслідків російського терору стали Солом’янський, Шевченківський, Святошинський, Деснянський та Дніпровський райони міста.

Наслідки атаки за районами столиці

Рятувальні підрозділи працюють одночасно на кількох десятках локацій, де зафіксовані влучання уламків та загоряння.

Солом’янський район

Тут спалахнула велика пожежа в офісній будівлі. На іншій локації району суттєвих пошкоджень зазнав 9-поверховий житловий будинок – там вогнеборці ліквідовують масштабне загоряння на площі 200 кв. м. Крім того, зафіксовано займання ще однієї нежитлової споруди.

Шевченківський район

Під ударом опинилася триповерхова будівля, де виникла пожежа на площі 400 кв. м. Поруч вогонь охопив та знищив понад 10 припаркованих автомобілів. У сусідньому 25-поверховому хмарочосі вибуховою хвилею вибито вікна.

Дніпровський район

Просто зараз рятувальники приборкують вогонь на території нежитлової будівлі, ліквідовують пожежі в автотранспорті, а також гасять загоряння, що виникло у чотириповерховому гуртожитку.

Святошинський район

Уламками пошкоджено приватний сектор, внаслідок чого сталося загоряння на даху приватного житлового будинку.

Деснянський район

Зафіксовано влучання та займання в нежитловій будівлі.

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ДСНС показала наслідки нічної балістичної атаки на Київ
фото: ДСНС

Сили ДСНС України продовжують ліквідацію наслідків на місцях руйнувань. Основні зусилля підрозділів наразі спрямовані на повне приборкання вогню, розбирання завалів та пошуково-рятувальні роботи у житлових масивах. Завдяки оперативним діям пожежників безпосередньо з небезпечних зон уже вдалося евакуювати та врятувати 5 людських життів.

Інформація щодо постраждалих та масштабів завданих збитків продовжує уточнюватися.

Нагадаємо, повітряна тривога в Києві в ніч проти 19 липня тривала майже 2 години. Протягом цього часу Повітряні сили неодноразово попереджали про нові пуски балістики з території Росії та рух ракет через Сумську й Чернігівську області. У столиці лунали вибухи, а жителів закликали не залишати укриття до офіційного сигналу про відбій.

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Теги: балістичні ракети Київ пожежа ракетна атака війна

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