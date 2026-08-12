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Вирубка дерев під тепломережу на Теремках: влада та мешканці взяли паузу на два тижні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вирубка дерев під тепломережу на Теремках: влада та мешканці взяли паузу на два тижні
Зустріч мешканців Теремків та активістів із представниками міської влади через вирубку дерев у зеленій зоні для будівництва резервної тепломережі, 11 серпня 2026 року
фото: Володимир Іванов/Facebook

Мешканцям досі не надали документів, які пояснюють вибір маршруту та вирубку дерев

Мешканці Теремків та представники міської влади домовилися протягом двох тижнів перевірити, чи можна прокласти резервну тепломережу іншим маршрутом, щоб зберегти дерева в зеленій зоні. Про це повідомляє «Главком» кореспондентка Суспільного.

Водночас міська влада поки не підтверджує, що альтернативний маршрут можна реалізувати, наразі чинним залишається попередній проєкт тепломережі.

У зустрічі взяли участь близько сотні мешканців Києва та активістів, а також заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, представники Голосіївської РДА, інженери й проєктанти.

Мешканці вимагали показати проєктні та дозвільні документи й пояснити, чому тепломережу вирішили прокладати через зелену зону. Вони підтримують будівництво мережі, але хочуть зберегти дерева.

«Ми хочемо, щоб теплотраса йшла іншою дорогою. Ми, звичайно, виступаємо за її будівництво, тому що вона потрібна нашому місту. Але чому раптом її почали будувати через лісосмугу, ніхто не знає. І тому ми хочемо відповіді на це питання», – сказала жителька Теремків Наталя Соловйова.

За словами Соловйової, мешканцям досі не надали документів, які пояснюють вибір маршруту та вирубку дерев.

Що каже міська влада

Пантелеєв пояснив, що резервна тепломережа потрібна для підготовки Києва до можливих аварій у системі теплопостачання. За його словами, нинішній маршрут обрали через наявні підземні комунікації.

Раніше заступник голови КМДА заявляв, що прокласти труби вздовж Теремківської вулиці технічно неможливо через каналізаційні, водопровідні мережі та електрокабелі. Іншого затвердженого проєкту наразі немає.

Водночас під час зустрічі інженер від громади представив можливий альтернативний варіант прокладання мережі. Його та інші можливості протягом двох тижнів мають додатково опрацювати фахівці. Чи вдасться реалізувати альтернативний маршрут, поки невідомо.

«Ми розуміємо людей, які проти знесення зелених насаджень, і ми б точно не йшли на це, якби не було потреби. Зараз на цій ділянці призупинили роботи для повноцінної комунікації, намагаємося знайти рішення, яке дасть змогу і виконати підготовку до зими, і максимально зберегти насадження», – сказав Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, зрубану деревину вивозять на територію комунального підприємства Голосіївського району.

Після завершення будівництва місто планує відновити благоустрій та висадити нові дерева й кущі.

Мешканці своєю чергою попросили запровадити мораторій на роботи, поки питання з маршрутом тепломережі остаточно не вирішать.

Що будуть на Теремках?

У Голосіївському районі зводять нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. У КМДА пояснювали, що роботи вимагають видалення частини дерев, але після завершення будівництва територію «повністю відновлять, проведуть благоустрій і висадять нові дерева та інші зелені насадження». Вирубати планують 662 дерева, зокрема ті, яким понад сто років. Пересадити можливо лише 56 одиниць.

Нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання в разі зупинки ТЕЦ-5. «Проєкт будівництва тепломережі передбачає повне виконання природоохоронних заходів. Після завершення будівництва територію парку рекультивують, відновлять благоустрій та висадять нові дерева, кущі та інші зелені насадження. Крім того, відповідно до законодавства, за видалені зелені насадження замовник виплатить компенсацію, кошти від якої спрямують на створення та розвиток нових зелених зон столиці. Такий механізм компенсації впливу на міське довкілля передбачений чинним законодавством», – заявили в КМДА, додавши, що проєкт реалізують задля забезпечення надійного теплопостачання і збереження зеленого фонду. 

Що відомо про ситуацію довкола вирубки дерев на Теремках

Нагадаємо, у Києві розгорнувся  скандал довкола вирубки дерев у парковій зоні Голосіївського району. У столичній адміністрації переконують, що це вимушені роботи для підготовки до опалювального сезону, тоді як місцеві мешканці блокують техніку та заявляють про силове витіснення з парку. 

У відповідь на заяви КМДА про «вимушеність» вирубки через брак часу та високу вартість альтернативних маршрутів, депутатка Київради Вікторія Пташник та громадські активісти заявили про маніпуляції та службову недбалість.

Теги: влада місто благоустрій документи будівництво місцева влада КМДА Київ

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