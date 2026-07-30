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Вирва від ракети та випалені крамниці: що відбувається на ринку «Почайна» після атаки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вирва від ракети та випалені крамниці: що відбувається на ринку «Почайна» після атаки
фото: ДСНС Києва/Facebook

Внаслідок влучання балістичної ракети та падіння уламків на території ринку спалахнула масштабна пожежа

Унаслідок нічного ракетного обстрілу столиці 30 липня суттєвих руйнувань зазнав відомий ринок «Почайна» (колишня «Петрівка»), розташований в Оболонському районі неподалік від однойменної станції метро. Про це повідомляє «Главком».

Внаслідок влучання балістичної ракети та падіння уламків на території ринку спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив кілька секторів із торговельними павільйонами, спричинивши значні матеріальні збитки.

Вночі після атаки РФ палав ринок «Почайна»
Вночі після атаки РФ палав ринок «Почайна»
фото: ДСНС Києва/Facebook

На території ринку внаслідок удару РФ утворилася велика вирва.

Вирва на території ринку, що утворилася внаслідок удару
Вирва на території ринку, що утворилася внаслідок удару
фото: Суспільне Київ
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Судячи з оприлюднених у мережі світлин, стихія повністю випалила кілька рядів із господарчими та речовими ятками – від деяких конструкцій залишилися лише згарища та обвуглені каркаси. Також вибуховою хвилею та вогнем пошкоджено прилеглі споруди й автомобільну інфраструктуру поруч.

Рятувальник проливає осередки задимлення на згарищі ринку
Рятувальник проливає осередки задимлення на згарищі ринку
фото: ДСНС Києва/Facebook

Над вогнеборцем, який гасить залишки пожежі, нависають понівечені металеві конструкції даху зруйнованого ринку
Над вогнеборцем, який гасить залишки пожежі, нависають понівечені металеві конструкції даху зруйнованого ринку
фото: ДСНС Києва
Попелище на місці торговельних рядів: унаслідок удару повністю знищено майно підприємців
Попелище на місці торговельних рядів: унаслідок удару повністю знищено майно підприємців
фото: ДСНС Києва
Вирва від ракети та випалені крамниці: що відбувається на ринку «Почайна» після атаки фото 1
фото: ДСНС Києва/Facebook
Вцілілий посуд на попелищі: ще вчора в цьому павільйоні йшла торгівля
Вцілілий посуд на попелищі: ще вчора в цьому павільйоні йшла торгівля
фото: ДСНС Києва/Facebook

Підприємиця Світлана серед тих, хто втратив майно. Жінка розповіла журналістам, що понад 20 років працювала у двох крамницях, де продавала посуд, вінтажні сумки, прикраси та срібло.

«Я тут працювала, мала дві крамнички з посудом, вінтажними сумочками та прикрасами. 20 років життя ось тут... було. Тепер немає нічого і що робити надалі – не знаємо. Ні коштів, ні товару немає. Але головне, що живі-здорові», – каже вона.

Біля метро «Почайна» згоріли торговельні павільйони після ракетної атаки на Київ, 30 липня 2026 року
Біля метро «Почайна» згоріли торговельні павільйони після ракетної атаки на Київ, 30 липня 2026 року
фото: Вікторія Пухальська/Суспільне Київ

За словами жінки, у магазинах було близько 500 вінтажних сумок, порцеляна, скло, антикварні речі та прикраси, від яких «не залишилось нічого».

Поруч із нею працював Микола, який продавав старовинні речі та український побутовий посуд. Після пожежі від його крамниці майже нічого не залишилося. «Тут у мене були глиняні глечики. От один ще живий. Багато чого було: старі ікони, горщики, штук сто було, коромисла, дерев'яні ночви. Раніше по селах їздив, тепер люди самі привозили», – розповідає чоловік.

Продавець Микола намагається знайти на згарищі вцілілі речі
Продавець Микола намагається знайти на згарищі вцілілі речі
фото: Вікторія Пухальська/Cуспільне Київ

За словами продавця, навіть міцні металеві стелажі не витримали вогню. На цьому ринку він працював із дня його відкриття, а до цього – на Сінному ринку. Попри втрати, Микола налаштований не здаватися. «Завтра буде такий самий товар, навіть кращий. У мене ще є місце на іншій стороні ринку. Конкуренти зараз будуть працювати, а потім ми їх наздоженемо», – каже він.

Наразі рятувальники ДСНС повністю ліквідували загоряння, а на місці продовжуються роботи з розбирання завалів і проливання конструкцій. Рух прилеглими вулицями частково обмежений, а підприємці оцінюють масштаби втрат.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників. Окупанти вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Також під час атаки ракети влучили у Львові в житлову забудову на вулицях Патона та Виговського. Унаслідок обстрілу виникли пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та постраждалі.

Унаслідок удару по Києву загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. пожежі виникли у двох районах столиці. В Оболонському районі загорілися торговельні павільйони на території ринку біля метро «Почайна». Унаслідок пожежі постраждала одна людина. У Святошинському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час її ліквідації рятувальники виявили тіло загиблого. Також постраждав чоловік, якого госпіталізували.

У ніч проти 30 липня під час чергової повітряної тривоги та обстрілу столиці підземка виявилася не готовою до великої кількості людей. На багатьох станціях кияни не змогли потрапити в укриття через брак місця, а на входах і в переходах утворилися тиснява та черги. 

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Теги: ракетна атака обстріл ринок Київ

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