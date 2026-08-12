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У Києві чутно вибухи, працює ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві чутно вибухи, працює ППО
Повітряну тривогу в столиці оголосили о 12:54
фото: Олексій Самсонов

Мешканців закликали перебувати в укриттях

У столиці чути звуки вибухів. За даними моніторингових каналів та міської влади, у місті працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках. Про це повідомляє «Главком»

Роботу ППО у місті о 13:06 офіційно підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!» – закликав міський голова.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 12:54. У Повітряних силах та моніторингових пабліках попереджали про загрозу застосування ворожих ударних дронів у напрямку Києва.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1631-й день повномасштабного вторгнення РФ.

Теги: системи ППО тривога Київ вибух

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