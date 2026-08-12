У Дарницькому районі Києва уламки дрона пошкодили нежитлове приміщення

Інформація щодо потерпілих та обсягу руйнувань уточнюється

Унаслідок нічної атаки ворожих безпілотників у Дарницькому районі столиці зафіксовано руйнування. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком»

За попередніми даними, через падіння уламків збитого БпЛА пошкоджено нежитлове приміщення. Займання на місці події не виникло.

На місце падіння уламків уже прямують усі екстрені служби міста. Інформація щодо потерпілих та обсягу руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, близько 13:00 у столиці пролунали перші звуки вибухів. Мер міста Віталій Кличко підтвердив активну роботу сил протиповітряної оборони по ворожих дронах.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 12:54 через загрозу застосування ударних БпЛА. Мешканців закликають перебувати в укриттях до офіційного відбою.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1631-й день повномасштабного вторгнення РФ.