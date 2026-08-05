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Вибіг босоніж і без документів: водій з Молдови втратив фуру під час обстрілу Київщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вибіг босоніж і без документів: водій з Молдови втратив фуру під час обстрілу Київщини
Знищений росіянами логістичний центр на Київщині
фото: Дар'я Нематіан Золбін/Суспільне Київ

Полум'я миттєво охопило фуру, тож водій разом із сином вискочили з кабіни без одягу, взуття, документів та грошей

Під час нічної масованої атаки 5 серпня російські війська завдали удару по логістичному центру в селі Чайки Бучанського району на Київщині. У цей час у кабіні вантажівки перебував громадянин Молдови Іван разом із сином, які приїхали на завантаження й ночували на території об'єкта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Близько 0:30 пролунав потужний вибух. Полум'я миттєво охопило фуру, тож чоловікам довелося вискочити з кабіни без одягу, взуття, документів та грошей.

Наслідки російського удару по логістичному центру в селі Чайки на Київщині, 5 серпня 2026 року
Наслідки російського удару по логістичному центру в селі Чайки на Київщині, 5 серпня 2026 року
фото: Дар'я Нематіан Золбін/Суспільне Київ

«Ми швидко вискочили з машини. Навіть одяг не встигли взяти. Як були, так і вибігли. Усе згоріло – документи, гроші, усе, що було в машині», – розповів перевізник.

Одразу після вибуху Іван разом із військовим витягнув із сусідньої палаючої вантажівки іншого керманича, який застряг у кабіні.

Знищений логістичний центр
Знищений логістичний центр
фото: Дар'я Нематіан Золбін/Суспільне Київ

 Водій з Молдови отримав опіки рук і спини, медики надали йому допомогу на місці, однак від госпіталізації він відмовився. Каже, що лікуватиметься вже після повернення додому. Він розповів, що регулярно приїжджає до України у справах – приблизно раз на один-два тижні. Така ситуація, говорить він, сталася вперше.

«Нам просто не пощастило. Добре, що залишилися живі. Люди допомогли нам – навіть одяг принесли. Ми ж вискочили без нічого, навіть без взуття».

У ніч проти 5 серпня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Київській області ракетами та безпілотниками. Найбільших руйнувань зазнали Броварський, Бучанський і Фастівський райони.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ та Київську область із застосуванням балістичних ракет і ударних безпілотників. У столиці, за останніми даними міського голови Віталія Кличка, постраждали 26 людей, із яких 15 госпіталізували, четверо перебувають у тяжкому стані. За даними медиків, одна людина загинула. 

Внаслідок ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 14 людей, ще 22 особи отримали поранення. Зокрема, внаслідок масованої атаки РФ касетними боєприпасами було повністю знищено сортувальний центр «Нової пошти» в Києві. Внаслідок ворожого удару загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. 

Унаслідок ворожого обстрілу спалахнули пожежі на двох розподільчих центрах мережі «Сільпо». За останніми даними, внаслідок атаки загинули шестеро працівників компанії. Інформація про кількість постраждалих наразі уточнюється. 

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Теги: взуття документи машини вантажівки гроші вибух обстріл Київ

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