Замах на Трампа під час вечері журналістів: розвідка назвала мотив нападника

Іванна Гончар
На заході за участю Трампа сталася стрілянина
фото: АР

ФБР перевіряє соцмережі підозрюваного, де він критикував Трампа та політику США

Стрілянина під час вечері кореспондентів Білого дому у Вашингтоні могла бути пов’язана з війною в Ірані. Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішній звіт Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), пише «Главком».

За даними агентства, американська розвідка вважає, що війна між США, Ізраїлем та Іраном могла стати одним із головних мотивів для Коула Томаса Аллена – чоловіка, якого звинувачують у спробі нападу на президента Дональда Трампа та високопосадовців його адміністрації.

У попередній оцінці DHS зазначається, що підозрюваний мав «численні соціальні та політичні претензії», а війна з Іраном «могла сприяти його рішенню здійснити атаку».

ФБР наразі вивчає активність Аллена у соцмережах. Слідчі перевіряють публікації, де він критикував Трампа, дії США в Ірані, імміграційну політику та підтримував заклики до імпічменту президента.

За інформацією Reuters, підозрюваному вже висунули звинувачення у замаху на вбивство, нападі на федерального агента та незаконному перевезенні зброї. Слідство триває.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що озброєний зловмисник, який проник на захід Асоціації кореспондентів, планував розстріляти президента США Дональда Трампа та представників його адміністрації.

Також повідомлялося, під час брифінгу для преси в Білому домі Трамп заявив, що підозрюваний був озброєний кількома одиницями зброї, перш ніж його зупинила Секретна служба. Один офіцер був поранений, але його захищав хороший бронежилет.

До слова, ввечері 25 квітня після стрілянини на щорічній вечері кореспондентів Білого дому гості заходу виносили із собою залишки бенкету. Відео з курйозним моментом розлетілось мережею та стало вірусним

