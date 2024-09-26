Через встановлені прайс-кепи вночі можуть бути проблеми із електроенергією – голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики

Вночі можуть бути проблеми з електроенергією через діючі на енергоринку цінові обмеження – експерт

Через встановлені на ринку електроенергії цінові обмеження (прайс-кепи – ред.) вночі майже не буде електричної енергії. Про це заявив голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

Він наголосив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має прибрати встановлені на енергетичному ринку прайс-кепи.

Експерт підкреслив, що вони заважають компаніям, які працюють на ринку електричної енергії.

«Вночі, через ту ситуацію з прайс-кепами, про яку я кажу, електроенергії майже не буде. Не буде працювати ніяка генерація. Ми теплову втратили, атомна потенційно, потенційно підкреслюю, може бути відрізана від нашої енергосистеми. Тому вночі буде проблема з електропостачанням, і тут це питання треба врегулювати», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що встановлені на українському ринку електроенергії цінові обмеження заважають збільшенню імпорту електрики в деякі години.