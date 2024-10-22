Комунальники перекриють рух від станції «Київ-Волинський» до Індустріального шляхопроводу

Зміни пов’язані з облаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття проїжджої частини

Протягом 23 та 24 жовтня у Києві змінить маршрут тролейбус № 27. У ці дні з 10:00 орієнтовно до 16:00 рух тролейбуса від залізничної станції «Київ-Волинський» до Індустріального шляхопроводу буде закритий. Про це попереджає КП «Київпастранс».

Зміни пов’язані з облаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття проїжджої частини на вул. Ніжинській. На цей період рух організовано:

тролейбусів маршруту № 27 – від станції метро «Почайна» до вул. Борщагівської (Індустріальний шляхопровід);

тимчасового автобусного маршруту № 27-ТК – вул. Пост-Волинська – просп. Відрадний – вул. Гарматна – вул. Борщагівська – вул. Вадима Гетьмана, у зворотному напрямку вул. Миколи Голего – вул. Ніжинська – просп. Відрадний – вул. Пост-Волинська.





«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, протягом 23 та 24 жовтня у Києві діятимуть часткові обмеження рух вулицею Ніжинською. Як зазначається, обмеження діятимуть на ділянці від вулиці Миколи Голего до Відрадного проспекту. Вони пов’язані з укладанням асфальтобетонного покриття.