Ердоган заявив про зниження довіри до Вашингтона

Ердоган: довіру Анкари до Вашингтона підривають санкції США

Санкції США проти оборонної промисловості Туреччини підривають довіру Анкари до Вашингтона як союзника по НАТО, заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час візиту до США. За його словами, які наводить агентство Anadolu, обмеження суперечать «духу Альянсу».

«Заходи та обмеження щодо оборонної промисловості, накладені на Туреччину США, нашим союзником по НАТО, негативно впливають на почуття довіри. Також цілком очевидно, що санкції CAATSA і наш виняток із програми F-35 суперечать духу Альянсу», – сказав Ердоган.

Також у США Ердоган заявив, що «певні лобі» не захотіли, щоб переговори щодо врегулювання українсько-російської війни у Стамбулі у 2022 році досягли своєї мети. За його словами, Анкара докладала зусиль щодо врегулювання війни і продовжить це робити надалі.

Нагадаємо, повернення Криму під контроль України є вимогою міжнародного права. Туреччина підтримує завершення повномасштабної війни на основі територіальної цілісності, суверенітету, а також незалежності країни. Таку заяву зробив президент Туреччини РеджепТайїп Ердоган у відеозверненні до учасників четвертого саміту Кримської платформи.

Турецький лідер висловив сподівання, що в майбутній період буде зроблено «додаткові кроки щодо зміцнення прав кримськотатарських турків».