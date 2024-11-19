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Ізраїль знайшов великі запаси російської зброї в «Хезболли» – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ізраїль знайшов великі запаси російської зброї в «Хезболли» – WSJ
Захоплене ізраїльськими військовими озброєння «Хезболли»
скріншот з відео

Частина знайденої зброї була виготовлена не пізніше 2020 року

Армія оборони Ізраїлю виявила великі запаси російської зброї, зокрема сучасні протитанкові ракети, у бойовиків «Хезболли». Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що частина знайденої зброї, зокрема сучасні протитанкові ракети «Корнет», були виготовлені не пізніше ніж у 2020 році. Тоді вони були відправлені на південь Лівану з російських складів у сусідній Сирії.

Попри те, що ізраїльське військове керівництво знало, що «Хезболла» має певну кількість зброї російського виробництва, їм було важко дізнатися про повний обсяг можливостей бойовиків. Як зазначає видання, російська зброя у руках бойовиків була менш сучасною, а деякі зразки датувалися радянською епохою.  

Натомість зброя, яку зараз знайшов Ізраїль, є новішою, більш досконалою і присутня в більшій кількості, ніж очікували військові аналітики. За їхніми словами, ця зброя значно посилила здатність «Хезболли» давати відсіч після того, як ізраїльські повітряні удари знищили її вище керівництво. 

В Ізраїлі побоюються, що Росія може поглиблювати свої відносини з бойовиками, попри давні заяви Москви про те, що вона не стає на чийсь бік у конфліктах між Ізраїлем і його сусідами.

Нагадаємо, Ліван та «Хезболла» погодилися з пропозицією США щодо припинення вогню з Ізраїлем, але висловили низку зауважень до її змісту.

До слова, до Кнесету подано законопроєкт, який дозволяє передавати українській армії зброю, захоплену під час ізраїльських операцій проти бойовиків палестинського угруповання ХАМАС і ліванської «Хезболли».

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Теги: Ізраїль зброя росія Ліван

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