Головна Київ Новини
search button user button menu button

Перекриття доріг через блекаути. ДТЕК звернувся до мешканців Троєщини

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Перекриття доріг через блекаути. ДТЕК звернувся до мешканців Троєщини
Лише за останній тиждень на Троєщині сталося 26 аварій на підстанціях, регулярно перегорають підземні кабелі
фото: ДТЕК

У ДТЕК зазначають, що перекриття доріг та інші акції лише ускладнюють їхню роботу

ДТЕК звернувся до жителів Троєщини, закликавши з розумінням поставитися до складної енергетичної ситуації в районі та не перешкоджати роботі аварійних бригад, зокрема шляхом мітингів чи перекриттям доріг, пише «Главком».

У компанії наголошують, що район перебуває у критичних умовах через відсутність централізованого теплопостачання, що призводить до масового використання обігрівачів та потужної побутової техніки. Через це електромережі, які не розраховані на тривалі перевантаження, постійно виходять з ладу.

Лише за останній тиждень на Троєщині сталося 26 аварій на підстанціях, регулярно перегорають підземні кабелі. Частина ремонтів є складними й може тривати до двох діб.

Наразі всі ресурси компанії спрямовані на пріоритетне відновлення електропостачання. Енергетики працюють цілодобово, однак у ДТЕК зазначають, що перекриття доріг та інші акції лише ускладнюють їхню роботу, зменшують швидкість пересування бригад і заважають оперативно реагувати на нові аварії.

Компанія також звернулася до мешканців Троєщини та всіх киян із проханням використовувати потужні електроприлади по черзі, адже це критично важливо для стабільності мереж і можливості довше утримувати світло в домівках.

Нагадаємо, уночі 29 січня у столиці запровадили тимчасові графіки відключень світла. Попри значний дефіцит електроенергії, енергетикам вдалося стабілізувати систему настільки, щоб перейти від екстрених відключень до планових графіків, але у межах наявних ресурсів.

До слова, на лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації.

Варто зазначити, що після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. 

Читайте також:

Теги: Троєщина ДТЕК енергетика відключення світла блекаут

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2025 ДТЕК виготовив 8 прохідницьких комбайнів та 2,3 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
У 2025 ДТЕК виготовив 8 прохідницьких комбайнів та 2,3 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
22 сiчня, 16:19
Міністр енергетики доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми
Зеленський провів енергетичний селектор: що відомо
19 сiчня, 13:50
Терехов: Я вірю в наших комунальників та енергетиків
Вчора – хвалили, сьогодні – бомбили. Росіяни знищили великий енергообʼєкт у Харкові
15 сiчня, 16:57
Час відключень може змінюватися
Три години зі світлом, 10 – без: у Києві тривають жорсткі екстрені відключення
14 сiчня, 13:58
На лівому березі столиці, а також в Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення
У Києві 12 січня 2026 року відновлено електропостачання
12 сiчня, 19:00
ДТЕК: у Києві тривають екстрені відключення світла
ДТЕК: у Києві тривають екстрені відключення світла
10 сiчня, 09:44
На фото, ймовірно, момент влучання у Дніпрі
У Дніпрі пролунали вибухи, виникли проблеми зі світлом
10 сiчня, 01:20
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 9 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
8 сiчня, 17:33
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 6 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
5 сiчня, 18:55

Новини

Перекриття доріг через блекаути. ДТЕК звернувся до мешканців Троєщини
Перекриття доріг через блекаути. ДТЕК звернувся до мешканців Троєщини
Удар по Білогородці: росіяни вбили подружжя в день сімейного свята
Удар по Білогородці: росіяни вбили подружжя в день сімейного свята
Київ переходить на тимчасові графіки – заява ДТЕК
Київ переходить на тимчасові графіки – заява ДТЕК
У Києві скоротилася кількість будинків без опалення
У Києві скоротилася кількість будинків без опалення
КМДА спростувала інформацію про смерть жінки нібито від холоду
КМДА спростувала інформацію про смерть жінки нібито від холоду
Бахматов дав покрокову інструкцію, як врятувати труби у підвалах від замерзання
Бахматов дав покрокову інструкцію, як врятувати труби у підвалах від замерзання

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Вчора, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Вчора, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua