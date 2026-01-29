Перекриття доріг через блекаути. ДТЕК звернувся до мешканців Троєщини

Лише за останній тиждень на Троєщині сталося 26 аварій на підстанціях, регулярно перегорають підземні кабелі

У ДТЕК зазначають, що перекриття доріг та інші акції лише ускладнюють їхню роботу

ДТЕК звернувся до жителів Троєщини, закликавши з розумінням поставитися до складної енергетичної ситуації в районі та не перешкоджати роботі аварійних бригад, зокрема шляхом мітингів чи перекриттям доріг, пише «Главком».

У компанії наголошують, що район перебуває у критичних умовах через відсутність централізованого теплопостачання, що призводить до масового використання обігрівачів та потужної побутової техніки. Через це електромережі, які не розраховані на тривалі перевантаження, постійно виходять з ладу.

Лише за останній тиждень на Троєщині сталося 26 аварій на підстанціях, регулярно перегорають підземні кабелі. Частина ремонтів є складними й може тривати до двох діб.

Наразі всі ресурси компанії спрямовані на пріоритетне відновлення електропостачання. Енергетики працюють цілодобово, однак у ДТЕК зазначають, що перекриття доріг та інші акції лише ускладнюють їхню роботу, зменшують швидкість пересування бригад і заважають оперативно реагувати на нові аварії.

Компанія також звернулася до мешканців Троєщини та всіх киян із проханням використовувати потужні електроприлади по черзі, адже це критично важливо для стабільності мереж і можливості довше утримувати світло в домівках.

Нагадаємо, уночі 29 січня у столиці запровадили тимчасові графіки відключень світла. Попри значний дефіцит електроенергії, енергетикам вдалося стабілізувати систему настільки, щоб перейти від екстрених відключень до планових графіків, але у межах наявних ресурсів.

До слова, на лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації.

Варто зазначити, що після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення.