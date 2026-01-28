Головна Країна Події в Україні
Відключення електроенергії триватимуть навіть влітку – РНБО

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Повністю захистити енергооб’єкти від росіських атак неможливо
фото з відкритих джерел

Радниця секретаря РНБО Ольга Бабій порадила українцям готуватися до літніх відключень світла 

Влітку українцям не варто очікувати на покращення ситуації з графіками відключень світла. Про це заявила радниця секретаря РНБО з питань енергетики і критичної інфраструктури Ольга Бабій у коментарі Новини.LIVE, передає «Главком».

За словами Ольги Бабій, літо цього року було непростим для українців через відключеня електроенергії. «Будь-які графіки обмежень з нами вже надовго. В будь-якій ситуації. Навіть якщо не буде бомб, ракетно-бомбових ударів, вони вже з нами надовго, на досить тривалий час. Є сподівання, що енергетики будуть працювати, вони отримають гроші і отримають обладнання, будуть з цим працювати», – заявила Ольга Бабій. 

Речниця РНБО з питань енергетики і критичної інфраструктури зазаначила, що українцям варто готуватися до енергетичного марафону й влітку. «Коли ми будемо мати більше сонця, ми будемо мати дефіцит піку, і нам треба до цього звикати. Нам треба до цього готуватись і налаштовувати себе, що це марафон», – зазаначила Бабій.

Посадовиця пояснила, що повністю захистити енергооб’єкти від російських атак неможливо. «Ми маємо розуміти одне, що ми могли підготуватись краще. Але підготуватись краще до тих масових атак, які зараз відбулися – ракетних, шахедних, безпрецедентних – практично неможливо. Жодна країна світу не могла б протистояти і не встояла б після історії, яку зараз проходить Україна», – додала радниця.

Нагадаємо, що у Києві тривають інтенсивні відновлювальні роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, станом на 28 січня без теплопостачання залишаються 737 житлових будинків. Переважна більшість із них розташована у Деснянському районі. Згодом стало відомо, що станом на вечір 28 січня без теплопостачання залишаються 639 багатоповерхівок столиці. 

Раніше в інтервʼю «Главкому» голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про те, що внаслідок енергетичної кризи, спричиненої російськими обстрілами і похолодання, Україна зазнає десятки мільярдів гривень прямих та непрямих збитків. 

Теги: обстріл літо РНБО електроенергія відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

